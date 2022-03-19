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https://arabic.sputniknews.com/20220319/إعلام-دول-خليجية-تشارك-إسرائيل-مناورة-جوية-هي-الأضخم-منذ-سنوات-بصفة-مراقب-1060106522.html
إعلام: دول خليجية تشارك إسرائيل مناورة جوية هي الأضخم منذ سنوات.. بصفة مراقب
إعلام: دول خليجية تشارك إسرائيل مناورة جوية هي الأضخم منذ سنوات.. بصفة مراقب
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن بعض الدول الخليجية والعربية ستشارك إسرائيل في إجراء مناورة جوية تعد الأضخم من سنوات. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T16:12+0000
2022-03-19T16:12+0000
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وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم السبت، أن دول شرق البحر المتوسط ستجري تدريبات جوية واسعة النطاق، وهي أحد أكبر المناورات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتأتي التدريبات باسم "أنيوخوس 2022".وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن سلاح الجو الإسرائيلي يجري المناورات الجوية العسكرية بمشاركة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا والنمسا، والهند، ومن الدول العربية، مصر فضلا عن مشاركة كل من المغرب والكويت والسعودية بصفة مراقب، على حد قول القناة.وأشارت إلى أن إجراء مثل هذه المناورات العسكرية الضخمة تأتي في ظل إجراء إيران للمفاوضات النووية في العاصمة النمساوية، فيينا، وكذلك مع اندلاع الأزمة الأوكرانية.وعزت القناة العبرية الهدف من التدريب العسكري الجوي إلى خلق تعاون وتنسيق بين الدول المشاركة، وكسب الخبرات وبناء لغة موحدة بين الطيارين، واستعرض للقوة الجوية ضد إيران، بالإضافة إلى تدريب إسرائيل على استخدام طائرات التزود بالوقود الهجومية بعيدة المدى، بدعوى أن مثل هذا التزود بالوقود مطلوب في حال المواجهة مع إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/نائب-رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-يبحث-التهديد-الإيراني-في-البنتاغون-1060066211.html
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السعودية, مصر, أخبار الكويت اليوم, إسرائيل, العالم العربي

إعلام: دول خليجية تشارك إسرائيل مناورة جوية هي الأضخم منذ سنوات.. بصفة مراقب

16:12 GMT 19.03.2022
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© AP Photo / Str/HO
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن بعض الدول الخليجية والعربية ستشارك إسرائيل في إجراء مناورة جوية تعد الأضخم من سنوات.
وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم السبت، أن دول شرق البحر المتوسط ستجري تدريبات جوية واسعة النطاق، وهي أحد أكبر المناورات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتأتي التدريبات باسم "أنيوخوس 2022".
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يبحث "التهديد الإيراني" في البنتاغون
أمس, 14:21 GMT
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن سلاح الجو الإسرائيلي يجري المناورات الجوية العسكرية بمشاركة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا والنمسا، والهند، ومن الدول العربية، مصر فضلا عن مشاركة كل من المغرب والكويت والسعودية بصفة مراقب، على حد قول القناة.
وأشارت إلى أن إجراء مثل هذه المناورات العسكرية الضخمة تأتي في ظل إجراء إيران للمفاوضات النووية في العاصمة النمساوية، فيينا، وكذلك مع اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وعزت القناة العبرية الهدف من التدريب العسكري الجوي إلى خلق تعاون وتنسيق بين الدول المشاركة، وكسب الخبرات وبناء لغة موحدة بين الطيارين، واستعرض للقوة الجوية ضد إيران، بالإضافة إلى تدريب إسرائيل على استخدام طائرات التزود بالوقود الهجومية بعيدة المدى، بدعوى أن مثل هذا التزود بالوقود مطلوب في حال المواجهة مع إيران.
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