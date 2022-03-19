https://arabic.sputniknews.com/20220319/احتجاجات-عديدة-ضد-توريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-وسط-بلغاريا-1060106164.html
احتجاجات عديدة ضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وسط بلغاريا
احتجاجات عديدة ضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وسط بلغاريا
أفادت محطة الإذاعة البلغارية الشعبية "هوريزونت" بأن مظاهرات عديدة انطلقت احتجاجا على توريد الأسلحة لأوكرانيا تماشيا مع قرارات "الناتو"، يوم السبت، في وسط... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T15:55+0000
2022-03-19T15:55+0000
2022-03-19T15:55+0000
العالم
روسيا
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وتجمع في الصباح متظاهرون يحملون ملصقات ولافتات "يانكي عودوا للوطن" و"لا عقوبات ضد روسيا"، إضافة إلى أعلام بلغاريا وروسيا ولافتات حزبية بالقرب من مبنى وزارة الدفاع. وهتف المتظاهرون "حلف شمال الأطلسي اخرج" و "أبطال بلغاريا" و "روسيا". بعد ذلك، انتقل المتظاهرون إلى مبنى مجلس الوزراء البلغاري، حيث استمرت التظاهرة.وطالب المشاركون في الاحتجاج بوقف توريد أي أسلحة لأوكرانيا، مؤكدين أن بلغاريا لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون متورطة في هذا الصراع.وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، وأنه لا يريد احتلال أوكرانيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
احتجاجات عديدة ضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وسط بلغاريا
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أفادت محطة الإذاعة البلغارية الشعبية "هوريزونت" بأن مظاهرات عديدة انطلقت احتجاجا على توريد الأسلحة لأوكرانيا تماشيا مع قرارات "الناتو"، يوم السبت، في وسط العاصمة صوفيا.
وتجمع في الصباح متظاهرون يحملون ملصقات ولافتات "يانكي عودوا للوطن" و"لا عقوبات ضد روسيا"، إضافة إلى أعلام بلغاريا وروسيا ولافتات حزبية بالقرب من مبنى وزارة الدفاع. وهتف المتظاهرون "حلف شمال الأطلسي اخرج" و "أبطال بلغاريا" و "روسيا". بعد ذلك، انتقل المتظاهرون إلى مبنى مجلس الوزراء البلغاري، حيث استمرت التظاهرة.
وطالب المشاركون في الاحتجاج بوقف توريد أي أسلحة لأوكرانيا، مؤكدين أن بلغاريا لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون متورطة في هذا الصراع.
وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، وأنه لا يريد احتلال أوكرانيا.