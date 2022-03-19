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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220319/اعتراف-أمريكي-بتدريب-الجيش-الأوكراني-سرا-1060083391.html
اعتراف أمريكي بتدريب الجيش الأوكراني سرا
اعتراف أمريكي بتدريب الجيش الأوكراني سرا
صرح ضابط سابق في المخابرات الأمريكية إن وكالة اللاستخبارات المركزية دربت الجيش الأوكراني سرا. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T06:56+0000
2022-03-19T06:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال ريان هيلسبيرج، الضابط السابق في الاستخبارات الامريكية في لقاء على قناة "فوكس نيوز" أن الوكالة الأمريكية دربت الجيش الأوكراني سرا.ووفقا لهيلسبيرج، الذي تولى بعد الخدمة منصب محلل في Spyex ومدير الأمن في شركة Seagen للتكنولوجيا الحيوية، تواصل وكالة المخابرات المركزية تدريب الجيش ليس فقط من أوكرانيا، ولكن أيضًا من دول أخرى. وفي محادثة مع المراسلين، أشار ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية إلى أن تدريب المقاتلين الأوكرانيين يمكن أن يتم أيضًا على أراضي الولايات المتحدة، في ما يسمى "فارم" كامب بيري، في قاعدة عسكرية لتدريب أجهزة المخابرات الأمريكية في فرجينيا.وأوضح الضابط السابق أنال تدريبات صعبة للغاية ومرهقة وأن أي شيء قد تواجهه في الحياة الواقعية في وقت لاحق سيبدو سهلا نسبيا. في وقت سابق، دعا رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الولايات المتحدة ودول الناتو إلى رفض إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وكذلك وقف إرسال المرتزقة إلى هناك. ووفقا له ، إذا كان الغرب يريد السلام ، فسيكون من الصواب إرسال الأموال ليس للإمدادات العسكرية إلى كييف، ولكن لتقديم المساعدة الإنسانية للسكان.
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أخبار أوكرانيا

اعتراف أمريكي بتدريب الجيش الأوكراني سرا

06:56 GMT 19.03.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OFقوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF
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صرح ضابط سابق في المخابرات الأمريكية إن وكالة اللاستخبارات المركزية دربت الجيش الأوكراني سرا.
وقال ريان هيلسبيرج، الضابط السابق في الاستخبارات الامريكية في لقاء على قناة "فوكس نيوز" أن الوكالة الأمريكية دربت الجيش الأوكراني سرا.
ووفقا لهيلسبيرج، الذي تولى بعد الخدمة منصب محلل في Spyex ومدير الأمن في شركة Seagen للتكنولوجيا الحيوية، تواصل وكالة المخابرات المركزية تدريب الجيش ليس فقط من أوكرانيا، ولكن أيضًا من دول أخرى.
وأضاف قائلا: "نحن نقدم مثل هذا الدعم بشكل منتظم وفي جميع أنحاء العالم. ويسعدني أن الأخبار حول هذا أصبحت علنية، وأننا لم نجلس مكتوفي الأيدي. تصرفنا بحكمة، وتوقعنا تحركات العدو وتوقعناها. لتصنيف أساليبنا في العمل. يتم إجراء جزء كبير من التدريب خلف الكواليس، ولهذا لم نكن على علم بما كان يحدث هناك، واكتشفنا قبل أسبوعين فقط ".
وفي محادثة مع المراسلين، أشار ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية إلى أن تدريب المقاتلين الأوكرانيين يمكن أن يتم أيضًا على أراضي الولايات المتحدة، في ما يسمى "فارم" كامب بيري، في قاعدة عسكرية لتدريب أجهزة المخابرات الأمريكية في فرجينيا.
وأوضح الضابط السابق أنال تدريبات صعبة للغاية ومرهقة وأن أي شيء قد تواجهه في الحياة الواقعية في وقت لاحق سيبدو سهلا نسبيا. في وقت سابق، دعا رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الولايات المتحدة ودول الناتو إلى رفض إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وكذلك وقف إرسال المرتزقة إلى هناك. ووفقا له ، إذا كان الغرب يريد السلام ، فسيكون من الصواب إرسال الأموال ليس للإمدادات العسكرية إلى كييف، ولكن لتقديم المساعدة الإنسانية للسكان.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرين من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:42 GMT
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