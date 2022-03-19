https://arabic.sputniknews.com/20220319/الأمم-المتحدة-تنسق-مع-وزارتي-الدفاع-والخارجية-الروسيتين-لتأمين-المساعدات-لأوكرانيا-1060100364.html

الأمم المتحدة تنسق مع وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين لتأمين المساعدات لأوكرانيا

الأمم المتحدة تنسق مع وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين لتأمين المساعدات لأوكرانيا

كشفت الأمم المتحدة عن خطوات التعاون مع وزارة الدفاع الروسية، والتي كانت فعالة في "تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا". 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T14:14+0000

2022-03-19T14:14+0000

2022-03-19T14:14+0000

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

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وأبلغت الأمم المتحدة وكالة "سبوتنيك"، بشأن التعاون مع وزارتي الدفاع والخارجية الروسية بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.وأفاد مركز إعلام الأمم المتحدة في موسكو وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأنه، "عقب مناقشات مفصلة في موسكو بين ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ووزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، والتي جرت بالتوازي مع مفاوضات مماثلة في أوكرانيا، غادرت أول قافلة إنسانية بنجاح يوم أمس، 18 مارس/ آذار إلى مدينة سومي".وأضاف المصدر أن: "القافلة سلمت 130 طنا من المساعدات الحيوية الضرورية، للسكان المتضررين في المنطقة".ويتطلع المكتب إلى "البناء على هذه المشاركة الإيجابية، في الوقت الذي يواصل فيه ضمان إيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع السكان المتضررين من أزمة أوكرانيا".وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، استعدادها "ضمان حياة" القوميين الأوكرانيين الموجودين في ماريوبول في حال ألقوا أسلحتهم، وإخراجهم من أي معابر وبأي اتجاه تحدده كييف، وذلك حفاظا على حياة المدنيين وعلى المدينة.وأعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق ميخائيل ميزينتسيف، أن "روسيا أبلغت كييف بأنها مستعده لفتح ممرات إنسانية وإطلاق سراح كل المتطرفين من ماريوبول في أي اتجاه (طريق) لإنقاذ المدينة والناس".وقال ميزينتسيف: "خرج مسؤولون في كييف بخطاب مفاده أن المسلحين في المدينة المحاصرة يجب أن يصبحوا نموذجًا للصمود... وفي الوقت نفسه، يعلنون أنه من أجل تحقيق هذه المهمة، فإن القوميين لديهم أكثر من 200 ألف مدني، يمكن استخدامهم (على أكمل وجه) كـ (درع بشري). هذا الموقف متفق عليه مع قيادة أوكرانيا".

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