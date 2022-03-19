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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/الإمارات-تؤكد-دعمها-للجهود-المبذولة-للتوصل-لتسوية-سياسية-للأزمة-في-أوكرانيا-1060109453.html
الإمارات تؤكد دعمها للجهود المبذولة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا
الإمارات تؤكد دعمها للجهود المبذولة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا
أكد عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية، ليز تروس، دعم بلاده للجهود المبذولة للتوصل إلى... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T17:10+0000
2022-03-19T17:10+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن ابن زايد أكد لنظيرته البريطانية حرص بلاده على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة كافة والخاصة بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا.وأفاد محمد بن زايد بأهمية تكثيف الجهود المبذولة في مواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.وناقش الجانبان ملف استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية، في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية.شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، وأنه لا يريد احتلال أوكرانيا.
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تؤكد دعمها للجهود المبذولة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا

17:10 GMT 19.03.2022
© AFP 2022 / Marwan Naamaniوزير الخارجية: سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية: سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© AFP 2022 / Marwan Naamani
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أكد عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية، ليز تروس، دعم بلاده للجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن ابن زايد أكد لنظيرته البريطانية حرص بلاده على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة كافة والخاصة بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا.
وأفاد محمد بن زايد بأهمية تكثيف الجهود المبذولة في مواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.
وناقش الجانبان ملف استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية، في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية.
شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، وأنه لا يريد احتلال أوكرانيا.
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