https://arabic.sputniknews.com/20220319/الإمارات-تؤكد-دعمها-للجهود-المبذولة-للتوصل-لتسوية-سياسية-للأزمة-في-أوكرانيا-1060109453.html
الإمارات تؤكد دعمها للجهود المبذولة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا
الإمارات تؤكد دعمها للجهود المبذولة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا
أكد عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية، ليز تروس، دعم بلاده للجهود المبذولة للتوصل إلى... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T17:10+0000
2022-03-19T17:10+0000
2022-03-19T17:10+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن ابن زايد أكد لنظيرته البريطانية حرص بلاده على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة كافة والخاصة بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا.وأفاد محمد بن زايد بأهمية تكثيف الجهود المبذولة في مواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.وناقش الجانبان ملف استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية، في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية.شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، وأنه لا يريد احتلال أوكرانيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تؤكد دعمها للجهود المبذولة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا
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أكد عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية، ليز تروس، دعم بلاده للجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك
. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن ابن زايد أكد لنظيرته البريطانية حرص بلاده على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة كافة والخاصة بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا.
وأفاد محمد بن زايد بأهمية تكثيف الجهود المبذولة في مواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية
، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.
وناقش الجانبان ملف استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية، في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية.
شنت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، وأنه لا يريد احتلال أوكرانيا.