https://arabic.sputniknews.com/20220319/الانتقالي-الجنوبي-يكشف-موقفه-من-دعوة-مجلس-التعاون-الخليجي-لعقد-مشاورات-لحل-الأزمة-اليمنية-1060107196.html

"الانتقالي الجنوبي" يكشف موقفه من دعوة مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات لحل الأزمة اليمنية

"الانتقالي الجنوبي" يكشف موقفه من دعوة مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات لحل الأزمة اليمنية

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في عدن جنوبي اليمن، اليوم السبت، بدعوة مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية في العاصمة السعودية... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T16:20+0000

2022-03-19T16:20+0000

2022-03-19T16:20+0000

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وقال المجلس الانتقالي، في اجتماع عبر الاتصال المرئي، برئاسة عيدروس قاسم الزبيدي، إنه "منفتح على مشاورات شاملة تضمن حضور جميع الأطراف المعنية، لمعالجة القضايا المحورية وفي طليعتها قضية شعب الجنوب بدون أي شروط مسبقة، من خلال تصميم إطار يهيئ لعملية تفاوضية تضمن سلام شامل ومستدام".وشدد المجلس، في بيان له، على "ضرورة إصلاح منظومة قيادة الدولة، وأهمية تكاتف الجهود وإيجاد حلول جذرية عاجلة لمعالجة تدهور الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة المحلية، مجددة تمسكها باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض".والخميس الماضي، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، استضافة مشاورات بين كافة الأطراف اليمنية خلال الفترة من 29 مارس/ آذار إلى 7 أبريل/نيسان المقبلين، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمهد لاستئناف المفاوضات السياسية وتحقيق سلام شامل في اليمن.وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن "حل الأزمة بيد اليمنيين أنفسهم"، موضحاً أن: "المشاورات اليمنية - اليمنية تهدف إلى حث كافة الأطراف اليمنية دون استثناء على القبول بوقف شامل لإطلاق النار والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وكان عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، محمد علي الحوثي، قال أمس الجمعة "تُعقد المشاورات كمقدمة للحوار المفضي إلى حلول وذلك للتعرف على ما يريده كل طرف ولا تُعقد بعد حوارات استكشافية امتدت لسنوات بلا فائدة".وأضاف أن "الحل قريب جدا - وقد أعلنا مقدماته مرارا - [في إشارة إلى معالجة الملف الإنساني] لو وجدت الإرادة والمصداقية في قرار تحالف دول العدوان [دول التحالف العربي] الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه للسلام".واتهم الحوثي في تغريدة أخرى، التحالف بمنع دخول المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة "أنصار الله" والتسبب في أزمة وقود. وقال "لدول العدوان قليل من الحياء، قبل أن تنهوا الحرب أنهوا أزمة المشتقات التي تمعنوا في إيذاء الشعب اليمني بمنعها وهي بأمواله لا منة لكم فيها".

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