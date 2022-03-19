https://arabic.sputniknews.com/20220319/البنتاغون-لن-نشارك-مطلقا-في-الأعمال-العدائية-أو-حظر-الطيران-في-أوكرانيا-1060081581.html

البنتاغون: لن نشارك مطلقا في الأعمال العدائية أو حظر الطيران في أوكرانيا

البنتاغون: لن نشارك مطلقا في الأعمال العدائية أو حظر الطيران في أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة لن تشارك في الأعمال العدائية في أوكرانيا ولن تنشئ منطقة حظر طيران فوق البلاد. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T03:31+0000

2022-03-19T03:31+0000

2022-03-19T03:31+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "حسنًا، كان الرئيس [جو بايدن] واضحًا جدًا بشأن حقيقة أننا لن نشارك في قتال مع روسيا وأوكرانيا من أجل التأثير أو وضع منطقة حظر طيران".وأضاف: "سيتوجب علينا السيطرة على السماء وهذا يعني أنه علينا الاشتباك مع الطائرات الروسية، وعلينا أيضًا استخدام أنظمة الطائرات والطائرات في أوكرانيا، وفي بيلاروسيا، وكذلك في روسيا".ولفت أوستن إلى أن: "هذا يعني أننا في قتال مع روسيا، وإن الدولتين (روسيا وأمريكا) لديهم أسلحة نووية. ولا أحد يريد رؤية هذه الحرب. فلن يكون ذلك جيدًا للمنطقة ولا للعالم".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220318/دونيتسك-روسيا-فرضت-منطقة-حظر-طيران-فوق-دونباس-1060045751.html

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أخبار أوكرانيا