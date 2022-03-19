https://arabic.sputniknews.com/20220319/التحالف-العربي-يعتبر-هجمات-الحوثي-الأخيرة-ضد-السعودية-رفضا-للدعوة-الخليجية-للحوار-1060117430.html

التحالف العربي يعتبر هجمات الحوثي الأخيرة ضد السعودية رفضا للدعوة الخليجية للحوار

التحالف العربي يعتبر هجمات الحوثي الأخيرة ضد السعودية رفضا للدعوة الخليجية للحوار

اعتبر التحالف العربي في اليمن، السبت، أن الهجمات التي شنتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) ضد أهداف مدنية واقتصادية في السعودية، بمثابة رفض لجهود ومبادرات السلام... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T22:23+0000

2022-03-19T22:23+0000

2022-03-19T22:23+0000

الحرب على اليمن

السعودية

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيان للتحالف أن "تصعيد الحوثيين بهجمات عدائية رفض لجهود ومبادرات السلام"، واعتبر التحالف أيضا أن "التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية مثابة الرد على الدعوة الخليجية".واستهدف الحوثيون أيضا محطة كهرباء ظهران الجنوب بالسعودية، بجانب منشأة لشركة أرامكو النفطية ومحطة لتحلية المياه في جازان.والخميس الماضي، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، استضافة مشاورات بين كافة الأطراف اليمنية خلال الفترة من 29 آذار/ مارس إلى 7 نيسان/ أبريل المقبل، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمهد لاستئناف المفاوضات السياسية وتحقيق سلام شامل في اليمن.وقال الحجرف في مؤتمر صحافي، بالرياض، إن "الهدف من المشاورات توحيد الصف ورأب الصدع بين اليمنيين، دعماً للشرعية اليمنية ولتعزيز مؤسسات الدولة، ولخلق مقاربة تدفع باليمنيين للجلوس مجددا على طاولة المشاورات، ودعما للجهود الدولية والأممية الرامية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني واستعادة دولته".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220319/أنصار-الله-ترد-مجددا-على-دعوة-الحوار-مع-السعودية-يحاولون-الخروج-من-الحرب-كالشعرة-من-العجين-1060086507.html

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الحرب على اليمن, السعودية