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https://arabic.sputniknews.com/20220319/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-أطلقت-باتجاه-خميس-مشيط--1060116447.html
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، أن دفاعاته اعترضت ودمرت طائرة مسّيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T21:22+0000
2022-03-19T21:22+0000
قوات التحالف العربي
أخبار السعودية اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان للتحالف العربي أنه يتابع "انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/أنصار-الله-تعلن-مقتل-95-سودانيا-وسعوديا-من-التحالف-1059893590.html
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قوات التحالف العربي, أخبار السعودية اليوم

التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط

21:22 GMT 19.03.2022
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / Ahmed Yosri
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، أن دفاعاته اعترضت ودمرت طائرة مسّيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان للتحالف العربي أنه يتابع "انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي".
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وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:56 GMT
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