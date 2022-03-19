https://arabic.sputniknews.com/20220319/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-أطلقت-باتجاه-خميس-مشيط--1060116447.html
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، أن دفاعاته اعترضت ودمرت طائرة مسّيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T21:22+0000
2022-03-19T21:22+0000
2022-03-19T21:22+0000
قوات التحالف العربي
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104592/69/1045926989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db051d20c9aad5e50665b8bbd4959b20.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان للتحالف العربي أنه يتابع "انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/أنصار-الله-تعلن-مقتل-95-سودانيا-وسعوديا-من-التحالف-1059893590.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104592/69/1045926989_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_70fe52f60705885f9acda17819139109.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قوات التحالف العربي, أخبار السعودية اليوم
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط
تابعنا عبر
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، أن دفاعاته اعترضت ودمرت طائرة مسّيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان للتحالف العربي
أنه يتابع "انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي".
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.