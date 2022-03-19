https://arabic.sputniknews.com/20220319/الثوري-في-اليمن-يرحب-بدعوة-التعاون-الخليجي-ويطالب-بوضع-القضية-الجنوبية-على-سلم-الأوليات-1060107355.html

"الثوري" في اليمن يرحب بدعوة "التعاون الخليجي" ويطالب بوضع القضية الجنوبية على سلم الأوليات

"الثوري" في اليمن يرحب بدعوة "التعاون الخليجي" ويطالب بوضع القضية الجنوبية على سلم الأوليات

رحب المجلس الأعلى للحراك الثوري، في اليمن، بدعوة مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات بين الأطراف اليمنية في العاصمة السعودية الرياض. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T16:22+0000

2022-03-19T16:22+0000

2022-03-19T16:23+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102501/80/1025018079_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_b01f402d40fde68ef6d896476c465efd.jpg

وقالت رئاسة المجلس في بيان، إنها ترحب "بدعوة مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات يمنية واسعة لا تستثني أحد في الرياض في الأيام القادمة".ومن جانبه قال رئيس المجلس فؤاد راشد إن "المجلس الأعلى للثوري يرحب بهذه الدعوة الكريمة في هذا الظرف العالمي الدقيق وانطلاقا من مسؤوليات دول الاقليم لوقف الحرب وإحلال السلام".ودعا في تصريح صحفي إلى "عدم القفز على القضية الجنوبية في المشاورات"، مطالبا بإدراجها "في سلم أولوياتها بكونها القضية المحورية".وأكد راشد أن: والخميس الماضي، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، استضافة مشاورات بين كافة الأطراف اليمنية خلال الفترة من 29 مارس/ آذار إلى 7 أبريل/ نيسان المقبل، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمهد لاستئناف المفاوضات السياسية وتحقيق سلام شامل في اليمن.وقال الحجرف في مؤتمر صحفي، بالرياض، إن "الهدف من المشاورات توحيد الصف ورأب الصدع بين اليمنيين، دعماً للشرعية اليمنية ولتعزيز مؤسسات الدولة، ولخلق مقاربة تدفع باليمنيين للجلوس مجددا على طاولة المشاورات، ودعما للجهود الدولية والأممية الرامية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني واستعادة دولته".وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن "حل الأزمة بيد اليمنيين أنفسهم"، موضحاً أن: المشاورات اليمنية - اليمنية تهدف إلى حث كافة الأطراف اليمنية دون استثناء على القبول بوقف شامل لإطلاق النار والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي".وأضاف: "تهدف المشاورات إلى وضع آلية مشاورات يمنية - يمنية مستدامة يمكن أن تؤسس لتشكيل وعاء سياسي تشاركي من كل المكونات السياسية والمدنية لتوحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ ما تبقى من خطوات اتفاق الرياض واستئناف المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة حتى تحقيق السلام المنشود".إلا أن جماعة "أنصار الله"، أعلنت، قبل إعلان الدعوة ترحيبها بعقد أي حوار مع التحالف العربي، مشترطة أن يكون في دولة محايدة غير مشاركة في عمليات التحالف.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن