https://arabic.sputniknews.com/20220319/الثوري-في-اليمن-يرحب-بدعوة-التعاون-الخليجي-ويطالب-بوضع-القضية-الجنوبية-على-سلم-الأوليات-1060107355.html
"الثوري" في اليمن يرحب بدعوة "التعاون الخليجي" ويطالب بوضع القضية الجنوبية على سلم الأوليات
"الثوري" في اليمن يرحب بدعوة "التعاون الخليجي" ويطالب بوضع القضية الجنوبية على سلم الأوليات
رحب المجلس الأعلى للحراك الثوري، في اليمن، بدعوة مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات بين الأطراف اليمنية في العاصمة السعودية الرياض. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T16:22+0000
2022-03-19T16:22+0000
2022-03-19T16:23+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102501/80/1025018079_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_b01f402d40fde68ef6d896476c465efd.jpg
وقالت رئاسة المجلس في بيان، إنها ترحب "بدعوة مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات يمنية واسعة لا تستثني أحد في الرياض في الأيام القادمة".ومن جانبه قال رئيس المجلس فؤاد راشد إن "المجلس الأعلى للثوري يرحب بهذه الدعوة الكريمة في هذا الظرف العالمي الدقيق وانطلاقا من مسؤوليات دول الاقليم لوقف الحرب وإحلال السلام".ودعا في تصريح صحفي إلى "عدم القفز على القضية الجنوبية في المشاورات"، مطالبا بإدراجها "في سلم أولوياتها بكونها القضية المحورية".وأكد راشد أن: والخميس الماضي، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، استضافة مشاورات بين كافة الأطراف اليمنية خلال الفترة من 29 مارس/ آذار إلى 7 أبريل/ نيسان المقبل، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمهد لاستئناف المفاوضات السياسية وتحقيق سلام شامل في اليمن.وقال الحجرف في مؤتمر صحفي، بالرياض، إن "الهدف من المشاورات توحيد الصف ورأب الصدع بين اليمنيين، دعماً للشرعية اليمنية ولتعزيز مؤسسات الدولة، ولخلق مقاربة تدفع باليمنيين للجلوس مجددا على طاولة المشاورات، ودعما للجهود الدولية والأممية الرامية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني واستعادة دولته".وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن "حل الأزمة بيد اليمنيين أنفسهم"، موضحاً أن: المشاورات اليمنية - اليمنية تهدف إلى حث كافة الأطراف اليمنية دون استثناء على القبول بوقف شامل لإطلاق النار والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي".وأضاف: "تهدف المشاورات إلى وضع آلية مشاورات يمنية - يمنية مستدامة يمكن أن تؤسس لتشكيل وعاء سياسي تشاركي من كل المكونات السياسية والمدنية لتوحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ ما تبقى من خطوات اتفاق الرياض واستئناف المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة حتى تحقيق السلام المنشود".إلا أن جماعة "أنصار الله"، أعلنت، قبل إعلان الدعوة ترحيبها بعقد أي حوار مع التحالف العربي، مشترطة أن يكون في دولة محايدة غير مشاركة في عمليات التحالف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102501/80/1025018079_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_438eb07747ce0be7eedb5a9960f85102.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
"الثوري" في اليمن يرحب بدعوة "التعاون الخليجي" ويطالب بوضع القضية الجنوبية على سلم الأوليات
16:22 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 16:23 GMT 19.03.2022) تابعنا عبر
رحب المجلس الأعلى للحراك الثوري، في اليمن، بدعوة مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات بين الأطراف اليمنية في العاصمة السعودية الرياض.
وقالت رئاسة المجلس في بيان، إنها ترحب "بدعوة مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات يمنية
واسعة لا تستثني أحد في الرياض في الأيام القادمة".
ومن جانبه قال رئيس المجلس فؤاد راشد إن "المجلس الأعلى للثوري يرحب بهذه الدعوة الكريمة في هذا الظرف العالمي الدقيق وانطلاقا من مسؤوليات دول الاقليم لوقف الحرب وإحلال السلام".
ودعا في تصريح صحفي إلى "عدم القفز على القضية الجنوبية في المشاورات"، مطالبا بإدراجها "في سلم أولوياتها بكونها القضية المحورية".
"السلام الشامل يتطلب معالجتها بالشكل السليم الذي يرضي أبناء الجنوب ويحقق السلام المستدام".
والخميس الماضي، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، استضافة مشاورات بين كافة الأطراف اليمنية خلال الفترة من 29 مارس/ آذار إلى 7 أبريل/ نيسان المقبل، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمهد لاستئناف المفاوضات السياسية وتحقيق سلام شامل في اليمن.
وقال الحجرف في مؤتمر صحفي، بالرياض، إن "الهدف من المشاورات توحيد الصف ورأب الصدع بين اليمنيين، دعماً للشرعية اليمنية ولتعزيز مؤسسات الدولة، ولخلق مقاربة تدفع باليمنيين للجلوس مجددا على طاولة المشاورات، ودعما للجهود الدولية والأممية الرامية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني واستعادة دولته".
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن "حل الأزمة بيد اليمنيين أنفسهم"، موضحاً أن: المشاورات اليمنية - اليمنية تهدف إلى حث كافة الأطراف اليمنية دون استثناء على القبول بوقف شامل لإطلاق النار والدخول في مشاورات سلام
تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي".
وأضاف: "تهدف المشاورات إلى وضع آلية مشاورات يمنية - يمنية مستدامة يمكن أن تؤسس لتشكيل وعاء سياسي تشاركي من كل المكونات السياسية والمدنية لتوحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ ما تبقى من خطوات اتفاق الرياض واستئناف المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة حتى تحقيق السلام المنشود".
إلا أن جماعة
"أنصار الله"، أعلنت، قبل إعلان الدعوة ترحيبها بعقد أي حوار مع التحالف العربي، مشترطة أن يكون في دولة محايدة غير مشاركة في عمليات التحالف.