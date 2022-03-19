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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/الجيش-الأوكراني-القوات-الروسية-تمكنت-من-عزلنا-عن-بحر-آزوف-1060081468.html
الجيش الأوكراني: القوات الروسية تمكنت من عزلنا عن بحر آزوف
الجيش الأوكراني: القوات الروسية تمكنت من عزلنا عن بحر آزوف
اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت الوصول إلى بحر آزوف نتيجة هجوم القوات المسلحة الروسية وتلك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T02:41+0000
2022-03-19T02:42+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت الوزارة على صفحتها على تويتر: "لقد حقق المحتلون نجاحا جزئيا في منطقة عمليات دونيتسك: لقد حرموا أوكرانيا مؤقتًا من الوصول إلى بحر آزوف".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا

الجيش الأوكراني: القوات الروسية تمكنت من عزلنا عن بحر آزوف

02:41 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 02:42 GMT 19.03.2022)
© Photo / Crimea's FSB Press Service / الذهاب إلى بنك الصورصورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
صورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© Photo / Crimea's FSB Press Service
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اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت الوصول إلى بحر آزوف نتيجة هجوم القوات المسلحة الروسية وتلك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت الوزارة على صفحتها على تويتر: "لقد حقق المحتلون نجاحا جزئيا في منطقة عمليات دونيتسك: لقد حرموا أوكرانيا مؤقتًا من الوصول إلى بحر آزوف".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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