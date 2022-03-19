https://arabic.sputniknews.com/20220319/الجيش-الأوكراني-القوات-الروسية-تمكنت-من-عزلنا-عن-بحر-آزوف-1060081468.html
الجيش الأوكراني: القوات الروسية تمكنت من عزلنا عن بحر آزوف
الجيش الأوكراني: القوات الروسية تمكنت من عزلنا عن بحر آزوف
اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت الوصول إلى بحر آزوف نتيجة هجوم القوات المسلحة الروسية وتلك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T02:41+0000
2022-03-19T02:41+0000
2022-03-19T02:42+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت الوزارة على صفحتها على تويتر: "لقد حقق المحتلون نجاحا جزئيا في منطقة عمليات دونيتسك: لقد حرموا أوكرانيا مؤقتًا من الوصول إلى بحر آزوف".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الجيش الأوكراني: القوات الروسية تمكنت من عزلنا عن بحر آزوف
02:41 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 02:42 GMT 19.03.2022) تابعنا عبر
اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت الوصول إلى بحر آزوف نتيجة هجوم القوات المسلحة الروسية وتلك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك
. وكتبت الوزارة على صفحتها على تويتر: "لقد حقق المحتلون نجاحا جزئيا في منطقة عمليات دونيتسك: لقد حرموا أوكرانيا مؤقتًا من الوصول إلى بحر آزوف".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.