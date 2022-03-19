https://arabic.sputniknews.com/20220319/الجيش-اليمني-يعلن-استعادة-مواقع-في-مأرب-إثر-معارك-مع-أنصار-الله-1060110412.html

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع في مأرب إثر معارك مع "أنصار الله"

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع في مأرب إثر معارك مع "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم السبت، استعادة مواقع في محافظة مأرب شرقي البلاد إثر معارك "شرسة" مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T17:55+0000

2022-03-19T17:55+0000

2022-03-19T17:55+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن "الجيش والمقاومة الشعبية [كيان قبلي موالٍ للجيش] خاضوا، صباح اليوم، معارك شرسة ضد الحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، تمكنوا خلالها من دحر الحوثيين من عديد مواقع وتكبيدهم قتلى وجرحى".ونقل الموقع عن قيادي ميداني بالجيش اليمني قوله: "المعارك التي اندلعت اليوم في عدد من جبهات مأرب الجنوبية، حقق فيها الجيش انتصارا على الحوثيين، وسقط العشرات من عناصرهم بين قتيل وجريح بنيران الجيش والمقاومة وضربات طيران التحالف".وتابع: "الجيش دمر آليات قتالية للحوثيين منها أطقم وعربات، واستعاد معدات وأطقم وعربات قتالية أخرى تابعة لهم".وأشاد القيادي الميداني في الجيش اليمني بـ "الضربات الجوية التي استهدفت آليات وتعزيزات وتجمعات الحوثيين على امتداد مسرح العمليات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب"، مؤكداً "تدميرها كلياً".وأمس الأول (الخميس)، أعلن الجيش اليمني استعادة مواقع من قبضة "أنصار الله" في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.وكانت القوات الحكومية قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي تحقيق تقدم ميداني وصفته بـ "الاستراتيجي" بالسيطرة على مواقع عسكرية قريبة من جبال ملعاء الاستراتيجية جنوبي مأرب، أهمها العروق الرملية المحاذية لجبل الفليحة وقرون البور، إثر معارك مع "الحوثيين".ومنذ مطلع فبراير من العام الماضي، تشهد محافظة مأرب الغنية بالنفط، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني و"أنصار الله"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/التحالف-العربي-يعلن-عن-تدمير-9-آليات-عسكرية-وخسائر-بشرية-في-صفوف-أنصار-الله-1059727170.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله