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https://arabic.sputniknews.com/20220319/الحكومة-الفلسطينية-تعلن-استيراد-نحو-15-ألف-طن-من-الدقيق-من-روسيا-بنهاية-الشهر-الجاري-1060080945.html
الحكومة الفلسطينية تعلن استيراد نحو 15 ألف طن من الدقيق من روسيا بنهاية الشهر الجاري
الحكومة الفلسطينية تعلن استيراد نحو 15 ألف طن من الدقيق من روسيا بنهاية الشهر الجاري
أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، مساء الجمعة استيراد 15 ألف طن من الدقيق من روسيا الاتحادية، خلال نهاية الشهر الجاري. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T00:39+0000
2022-03-19T00:39+0000
روسيا
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رام الله - سبوتنيك. وقالت الوزارة الفلسطينية، في بيان إنه "من المقرر وصول نحو 15 ألف طن طحين روسي مع نهاية الشهر الجاري، علاوة على الجهود المستمرة لتنويع الأسواق الدولية المنتجة للسلع الأساسية".وتوقعت الوزارة أن "تشهد فلسطين انخفاضا في أسعار الطحين في ظل المعطيات الإيجابية والاتصالات المثمرة التي يجريها وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مع الشركاء الدوليين، بشأن المخزون التمويني من السلع الأساسية لضمان استمرار توريدها للسوق الفلسطينية خاصة أن بعض الدول تقوم بتحويط لهذه السلع".يشار إلى أن الحكومة قررت إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس 25 كيلو فما أعلى من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16 في المئة، حيث سيتم إخضاعها إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة صفر بالمئة، وذلك عن الأشهر من أذار/ مارس إلى أيار/ مايو خلال العام الجاري، وغيرها من الإجراءات في هذا الجانب.
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روسيا

الحكومة الفلسطينية تعلن استيراد نحو 15 ألف طن من الدقيق من روسيا بنهاية الشهر الجاري

00:39 GMT 19.03.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، مساء الجمعة استيراد 15 ألف طن من الدقيق من روسيا الاتحادية، خلال نهاية الشهر الجاري.
رام الله - سبوتنيك. وقالت الوزارة الفلسطينية، في بيان إنه "من المقرر وصول نحو 15 ألف طن طحين روسي مع نهاية الشهر الجاري، علاوة على الجهود المستمرة لتنويع الأسواق الدولية المنتجة للسلع الأساسية".
وتوقعت الوزارة أن "تشهد فلسطين انخفاضا في أسعار الطحين في ظل المعطيات الإيجابية والاتصالات المثمرة التي يجريها وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مع الشركاء الدوليين، بشأن المخزون التمويني من السلع الأساسية لضمان استمرار توريدها للسوق الفلسطينية خاصة أن بعض الدول تقوم بتحويط لهذه السلع".
يشار إلى أن الحكومة قررت إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس 25 كيلو فما أعلى من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16 في المئة، حيث سيتم إخضاعها إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة صفر بالمئة، وذلك عن الأشهر من أذار/ مارس إلى أيار/ مايو خلال العام الجاري، وغيرها من الإجراءات في هذا الجانب.
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