https://arabic.sputniknews.com/20220319/الخارجية-الروسية-موسكو-سترد-على-العقوبات-الغربية-غير-الشرعية-1060084065.html
الخارجية الروسية: موسكو سترد على العقوبات الغربية غير الشرعية
الخارجية الروسية: موسكو سترد على العقوبات الغربية غير الشرعية
قال أليكسي بارامونوف، مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تعمل على رد على نطاق العقوبات غير المسبوقة وغير الشرعية من قبل الولايات... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T07:29+0000
2022-03-19T07:29+0000
2022-03-19T07:29+0000
اقتصاد
روسيا
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وقال بارامونوف في لقاء مع "سبوتنيك" :"إن قضية الإجراءات التقييدية ردا على النطاق غير المسبوق وغير الشرعي من وجهة نظر عقوبات القانون الدولي على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتم العمل عليها من قبل حكومة الاتحاد الروسي". وفرضت عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا بسبب أوكرانيا. وكما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في وقت سابق ، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية ، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا. وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح الاتحاد الروسي.وفي وقت لاحق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته. ووفقا له ، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. وقال بوتين أيضًا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخلفا فعليًا عن التزاماتهما تجاه روسيا، مما أدى إلى تجميد احتياطيات النقد الأجنبي لديها. وأضاف أن الأحداث الجارية ترسم خطاً تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
الخارجية الروسية: موسكو سترد على العقوبات الغربية غير الشرعية
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قال أليكسي بارامونوف، مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تعمل على رد على نطاق العقوبات غير المسبوقة وغير الشرعية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال بارامونوف في لقاء مع "سبوتنيك" :"إن قضية الإجراءات التقييدية ردا على النطاق غير المسبوق وغير الشرعي من وجهة نظر عقوبات القانون الدولي على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتم العمل عليها من قبل حكومة الاتحاد الروسي".
في الوقت نفسه، أشار بارامونوف إلى أن العقوبات ليست خيار روسيا. "العقوبات ليست خيارنا. لا نرغب في منطق تصريحات وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، الذي أعلن" حربًا مالية واقتصادية شاملة ضد لروسيا، ووجد مؤيدين في إيطاليا وتسبب في سلسلة من النتائج التي لا رجعة فيها".
وفرضت عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا بسبب أوكرانيا. وكما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في وقت سابق ، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية ، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا. وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح الاتحاد الروسي.
وفي وقت لاحق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته. ووفقا له ، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. وقال بوتين أيضًا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخلفا فعليًا عن التزاماتهما تجاه روسيا، مما أدى إلى تجميد احتياطيات
النقد الأجنبي لديها. وأضاف أن الأحداث الجارية ترسم خطاً تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد.