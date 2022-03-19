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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/الخارجية-الصينية-العقوبات-على-روسيا-شائنة-وتضر-بالاقتصاد-العالمي-1060111770.html
الخارجية الصينية: العقوبات على روسيا "شائنة" وتضر بالاقتصاد العالمي
الخارجية الصينية: العقوبات على روسيا "شائنة" وتضر بالاقتصاد العالمي
أعلنت الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا صارت "شائنة" بشكل متزايد. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T18:25+0000
2022-03-19T18:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
الصين
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال نائب وزير الخارجية لي يو تشينغ في منتدى أمني في بكين، إن "العقوبات ضد روسيا صارت شائنة بشكل متزايد"، مشيرا إلى أن المواطنين الروس يتم حرمانهم من الأصول خارج بلدهم "دون سبب".وتابع قائلا: "أثبت التاريخ مرارا أن العقوبات لا يمكن أن تحل المشكلات. تضر العقوبات عامة الناس فقط، وتؤثر على النظام الاقتصادي والمالي ... وتزيد من سوء وضع الاقتصاد العالمي".كما عبر لي عن تأييد بلاده لموقف موسكو المتعلق بحلف شمال الأطلسي، قائلا إن الحلف يجب ألا يتوسع شرقا مما يجعل قوة نووية مثل روسيا محاصرة.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط لماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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عمليات عسكرية, الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا

الخارجية الصينية: العقوبات على روسيا "شائنة" وتضر بالاقتصاد العالمي

18:25 GMT 19.03.2022
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
CC0 / WhisperToMe /
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أعلنت الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا صارت "شائنة" بشكل متزايد.
وقال نائب وزير الخارجية لي يو تشينغ في منتدى أمني في بكين، إن "العقوبات ضد روسيا صارت شائنة بشكل متزايد"، مشيرا إلى أن المواطنين الروس يتم حرمانهم من الأصول خارج بلدهم "دون سبب".

وتابع قائلا: "أثبت التاريخ مرارا أن العقوبات لا يمكن أن تحل المشكلات. تضر العقوبات عامة الناس فقط، وتؤثر على النظام الاقتصادي والمالي ... وتزيد من سوء وضع الاقتصاد العالمي".
كما عبر لي عن تأييد بلاده لموقف موسكو المتعلق بحلف شمال الأطلسي، قائلا إن الحلف يجب ألا يتوسع شرقا مما يجعل قوة نووية مثل روسيا محاصرة.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط لماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:56 GMT
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