https://arabic.sputniknews.com/20220319/الدبيبة-يعلن-البدء-في-حراك-واسع-لدعوة-كل-الليبيين-للاحتجاج-والضغط-من-أجل-إجراء-الانتخابات-1060104046.html

الدبيبة يعلن البدء في حراك واسع لدعوة كل الليبيين للاحتجاج والضغط من أجل إجراء الانتخابات

الدبيبة يعلن البدء في حراك واسع لدعوة كل الليبيين للاحتجاج والضغط من أجل إجراء الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إن ليبيا "تمر بمرحلة تاريخية إما أن يتم تحقيق تحول ديمقراطي لمستقبل الأولاد والأحفاد، أو... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T15:24+0000

2022-03-19T15:24+0000

2022-03-19T15:24+0000

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048214259_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_35f61ec73c0ab94acd76298fe3149651.jpg

وقال الدبيبة، خلال الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، إنه "سيبدأ من اليوم حراكا واسعا لدعوة كل الليبيين للاحتجاج والضغط من أجل اجراء الانتخابات"، مشيرا إلى امتلاك الشجاعة لإجراء الانتخابات في أسرع موقت ممكن.وأضاف: "لا يعقل أن يستمر برلمان في الحكم 10 سنوات ويشجع على الحرب والانقسام"، متابعا: "مطلب الليبيين جميعا الذهاب للانتخابات وجزء من مهمة حكومة الوحدة إجراؤها ولن تتخلى عنها".ولفت إلى أن "هناك أطرافا استبدلت قوانين الانتخابات بالتمديد"، مؤكدا أن "من يدعم مشروع الانتخابات هو الأقرب للشعب ومن يدعم التغيير السلمي هو من ينال ثقة الليبيين".وختم الدبيبة بالقول، إن "الليبيين لن يدعموا أي مشروع للانقسام أو الحرب أو من يحرض على القتال واحتكار السلطة لسنوات دون أي شرعية".وكان السفير والمبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، قال اليوم السبت، إن "رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا أكد استعداده إجراء الانتخابات بمجرد التوصل لاتفاق سياسي".وأوضح نورلاند، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "كان من المشجع سماع الدكتور السايح يؤكد استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدما".ولا تزال الأزمة السياسية الليبية تراوح مكانها، في ظل وجود رئيسي حكومتين، كلاهما متمسك بشرعيته، وسط محاولات دولية للوصول إلى تفاهم مشترك وحل سريع لهذه الأزمة.وفي اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة المكلّف من مجلس النواب فتحي باشاغا، جرى أمس الجمعة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا.وبحسب ما ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، شدد غوتيريش على أنّ المأزق الحالي يتطلب حوارا عاجلا لإيجاد طريق توافقي للمضي قدمًا، مجددا دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها مستشارته الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز.وتصاعدت الأزمة في ليبيا منذ الإخفاق في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون أول كجزء من عملية السلام التي تهدف لإعادة توحيد الدولة بعد سنوات من الفوضى والحرب في أعقاب انتفاضة 2011.وخلال الشهر الجاري، أعلن البرلمان انتهاء صلاحية حكومة الوحدة الانتقالية التي كان من المفترض أن تشرف على إجراء الانتخابات، وعين فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء.في المقابل رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، واحتشدت الفصائل المسلحة التي تدعم كل طرف داخل العاصمة ومحيطها. وتحاول الأمم المتحدة حل الأزمة من خلال الضغط لإجراء انتخابات جديدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220318/الأمم-المتحدة-تدعو-السلطات-الليبية-إلى-فتح-المجال-الجوي-أمام-الرحلات-الداخلية-1060072504.html

https://arabic.sputniknews.com/20220319/أمريكا-رئيس-مفوضية-الانتخابات-في-ليبيا-أكد-استعداده-إجراء-الانتخابات-بمجرد-التوصل-لاتفاق-سياسي-1060088697.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم