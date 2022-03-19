https://arabic.sputniknews.com/20220319/الدبيبة-يعلن-البدء-في-حراك-واسع-لدعوة-كل-الليبيين-للاحتجاج-والضغط-من-أجل-إجراء-الانتخابات-1060104046.html
الدبيبة يعلن البدء في حراك واسع لدعوة كل الليبيين للاحتجاج والضغط من أجل إجراء الانتخابات
الدبيبة يعلن البدء في حراك واسع لدعوة كل الليبيين للاحتجاج والضغط من أجل إجراء الانتخابات
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إن ليبيا "تمر بمرحلة تاريخية إما أن يتم تحقيق تحول ديمقراطي لمستقبل الأولاد والأحفاد، أو... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T15:24+0000
2022-03-19T15:24+0000
2022-03-19T15:24+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048214259_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_35f61ec73c0ab94acd76298fe3149651.jpg
وقال الدبيبة، خلال الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، إنه "سيبدأ من اليوم حراكا واسعا لدعوة كل الليبيين للاحتجاج والضغط من أجل اجراء الانتخابات"، مشيرا إلى امتلاك الشجاعة لإجراء الانتخابات في أسرع موقت ممكن.وأضاف: "لا يعقل أن يستمر برلمان في الحكم 10 سنوات ويشجع على الحرب والانقسام"، متابعا: "مطلب الليبيين جميعا الذهاب للانتخابات وجزء من مهمة حكومة الوحدة إجراؤها ولن تتخلى عنها".ولفت إلى أن "هناك أطرافا استبدلت قوانين الانتخابات بالتمديد"، مؤكدا أن "من يدعم مشروع الانتخابات هو الأقرب للشعب ومن يدعم التغيير السلمي هو من ينال ثقة الليبيين".وختم الدبيبة بالقول، إن "الليبيين لن يدعموا أي مشروع للانقسام أو الحرب أو من يحرض على القتال واحتكار السلطة لسنوات دون أي شرعية".وكان السفير والمبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، قال اليوم السبت، إن "رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا أكد استعداده إجراء الانتخابات بمجرد التوصل لاتفاق سياسي".وأوضح نورلاند، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "كان من المشجع سماع الدكتور السايح يؤكد استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدما".ولا تزال الأزمة السياسية الليبية تراوح مكانها، في ظل وجود رئيسي حكومتين، كلاهما متمسك بشرعيته، وسط محاولات دولية للوصول إلى تفاهم مشترك وحل سريع لهذه الأزمة.وفي اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة المكلّف من مجلس النواب فتحي باشاغا، جرى أمس الجمعة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا.وبحسب ما ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، شدد غوتيريش على أنّ المأزق الحالي يتطلب حوارا عاجلا لإيجاد طريق توافقي للمضي قدمًا، مجددا دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها مستشارته الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز.وتصاعدت الأزمة في ليبيا منذ الإخفاق في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون أول كجزء من عملية السلام التي تهدف لإعادة توحيد الدولة بعد سنوات من الفوضى والحرب في أعقاب انتفاضة 2011.وخلال الشهر الجاري، أعلن البرلمان انتهاء صلاحية حكومة الوحدة الانتقالية التي كان من المفترض أن تشرف على إجراء الانتخابات، وعين فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء.في المقابل رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، واحتشدت الفصائل المسلحة التي تدعم كل طرف داخل العاصمة ومحيطها. وتحاول الأمم المتحدة حل الأزمة من خلال الضغط لإجراء انتخابات جديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الأمم-المتحدة-تدعو-السلطات-الليبية-إلى-فتح-المجال-الجوي-أمام-الرحلات-الداخلية-1060072504.html
https://arabic.sputniknews.com/20220319/أمريكا-رئيس-مفوضية-الانتخابات-في-ليبيا-أكد-استعداده-إجراء-الانتخابات-بمجرد-التوصل-لاتفاق-سياسي-1060088697.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048214259_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_6e7d3ccd4c6c585363318592427bde90.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
الدبيبة يعلن البدء في حراك واسع لدعوة كل الليبيين للاحتجاج والضغط من أجل إجراء الانتخابات
تابعنا عبر
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إن ليبيا "تمر بمرحلة تاريخية إما أن يتم تحقيق تحول ديمقراطي لمستقبل الأولاد والأحفاد، أو خسارة الفرصة".
وقال الدبيبة، خلال الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، إنه "سيبدأ من اليوم حراكا واسعا لدعوة كل الليبيين للاحتجاج والضغط من أجل اجراء الانتخابات"، مشيرا إلى امتلاك الشجاعة لإجراء الانتخابات في أسرع موقت ممكن.
وأضاف: "لا يعقل أن يستمر برلمان في الحكم 10 سنوات ويشجع على الحرب والانقسام"، متابعا: "مطلب الليبيين جميعا الذهاب للانتخابات وجزء من مهمة حكومة الوحدة إجراؤها ولن تتخلى عنها".
وأكد الدبيبة، أن "الانتخابات هى الحل وطريق الخلاص لليبيين"، مشيرا إلى أن المتعصبين والمغامرين يريدون عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة.
ولفت إلى أن "هناك أطرافا استبدلت قوانين الانتخابات بالتمديد"، مؤكدا أن "من يدعم مشروع الانتخابات هو الأقرب للشعب ومن يدعم التغيير السلمي هو من ينال ثقة الليبيين".
وختم الدبيبة بالقول، إن "الليبيين لن يدعموا أي مشروع للانقسام أو الحرب أو من يحرض على القتال واحتكار السلطة لسنوات دون أي شرعية".
وكان السفير والمبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، قال اليوم السبت، إن "رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا أكد استعداده إجراء الانتخابات بمجرد التوصل لاتفاق سياسي
".
وأوضح نورلاند، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "كان من المشجع سماع الدكتور السايح يؤكد استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدما".
ولا تزال الأزمة السياسية الليبية تراوح مكانها، في ظل وجود رئيسي حكومتين، كلاهما متمسك بشرعيته، وسط محاولات دولية للوصول إلى تفاهم مشترك وحل سريع لهذه الأزمة.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة المكلّف من مجلس النواب فتحي باشاغا، جرى أمس الجمعة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا
.
وبحسب ما ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، شدد غوتيريش على أنّ المأزق الحالي يتطلب حوارا عاجلا
لإيجاد طريق توافقي للمضي قدمًا، مجددا دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها مستشارته الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز.
وتصاعدت الأزمة في ليبيا منذ الإخفاق في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون أول كجزء من عملية السلام التي تهدف لإعادة توحيد الدولة بعد سنوات من الفوضى والحرب في أعقاب انتفاضة 2011.
وخلال الشهر الجاري، أعلن البرلمان انتهاء صلاحية حكومة الوحدة الانتقالية
التي كان من المفترض أن تشرف على إجراء الانتخابات، وعين فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء.
في المقابل رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، واحتشدت الفصائل المسلحة التي تدعم كل طرف داخل العاصمة ومحيطها. وتحاول الأمم المتحدة حل الأزمة من خلال الضغط لإجراء انتخابات جديدة.