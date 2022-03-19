https://arabic.sputniknews.com/20220319/الدفاع-الروسية-أكثر-من-27-مليون-أوكراني-يرغبون-في-الإجلاء-إلى-روسيا-1060117576.html
الدفاع الروسية: أكثر من 2.7 مليون أوكراني يرغبون في الإجلاء إلى روسيا
الدفاع الروسية: أكثر من 2.7 مليون أوكراني يرغبون في الإجلاء إلى روسيا
قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إن المتطرفين الأوكرانيين يواصلون استخدام المدنيين كـ"دروع حية" وهناك بالفعل أكثر من 2.7 مليون شخص... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T23:01+0000
2022-03-19T23:01+0000
2022-03-19T23:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف اليوم السبت: "وفقًا لنتائج المراقبة اليومية، ثبت أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، تم تلقي 7223 طلبًا إضافيًا [للإخلاء من أوكرانيا إلى روسيا]، وإجمالا، يوجد بالفعل 2,711,319 اسمًا محددًا وعناوين محددة في قاعدة بياناتنا من 2093 مستوطنة في أوكرانيا".وأضاف ميزينتسيف أن القوميين الأوكرانيين يواصلون احتجاز أكثر من 4.5 مليون مدني باستخدامهم "كدروع حية" في كييف وخاركيف وسومي وأكثر من 20 مدينة أوكرانية أخرى.ووفقًا لميزينتسيف، هناك أيضًا 6830 مواطنًا أجنبيًا من 19 دولة مختلفة وطواقم 70 سفينة أجنبية لا تزال أيضًا محجوبة من قبل القوميين في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الدفاع-الروسية-تؤكد-استعدادها-ضمان-حياة-القوميين-الأوكرانيين-في-ماريوبول-في-حال-ألقوا-أسلحتهم-1060077054.html
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أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: أكثر من 2.7 مليون أوكراني يرغبون في الإجلاء إلى روسيا
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قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إن المتطرفين الأوكرانيين يواصلون استخدام المدنيين كـ"دروع حية" وهناك بالفعل أكثر من 2.7 مليون شخص يرغبون في الإجلاء إلى روسيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ميزينتسيف اليوم السبت: "وفقًا لنتائج المراقبة اليومية، ثبت أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، تم تلقي 7223 طلبًا إضافيًا [للإخلاء من أوكرانيا إلى روسيا]، وإجمالا، يوجد بالفعل 2,711,319 اسمًا محددًا وعناوين محددة في قاعدة بياناتنا من 2093 مستوطنة في أوكرانيا".
وأضاف ميزينتسيف أن القوميين الأوكرانيين يواصلون احتجاز أكثر من 4.5 مليون مدني باستخدامهم "كدروع حية" في كييف وخاركيف وسومي وأكثر من 20 مدينة أوكرانية أخرى.
ووفقًا لميزينتسيف، هناك أيضًا 6830 مواطنًا أجنبيًا من 19 دولة مختلفة وطواقم 70 سفينة أجنبية لا تزال أيضًا محجوبة من قبل القوميين في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.