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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/الدفاع-الروسية-أكثر-من-27-مليون-أوكراني-يرغبون-في-الإجلاء-إلى-روسيا-1060117576.html
الدفاع الروسية: أكثر من 2.7 مليون أوكراني يرغبون في الإجلاء إلى روسيا
الدفاع الروسية: أكثر من 2.7 مليون أوكراني يرغبون في الإجلاء إلى روسيا
قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إن المتطرفين الأوكرانيين يواصلون استخدام المدنيين كـ"دروع حية" وهناك بالفعل أكثر من 2.7 مليون شخص... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T23:01+0000
2022-03-19T23:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف اليوم السبت: "وفقًا لنتائج المراقبة اليومية، ثبت أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، تم تلقي 7223 طلبًا إضافيًا [للإخلاء من أوكرانيا إلى روسيا]، وإجمالا، يوجد بالفعل 2,711,319 اسمًا محددًا وعناوين محددة في قاعدة بياناتنا من 2093 مستوطنة في أوكرانيا".وأضاف ميزينتسيف أن القوميين الأوكرانيين يواصلون احتجاز أكثر من 4.5 مليون مدني باستخدامهم "كدروع حية" في كييف وخاركيف وسومي وأكثر من 20 مدينة أوكرانية أخرى.ووفقًا لميزينتسيف، هناك أيضًا 6830 مواطنًا أجنبيًا من 19 دولة مختلفة وطواقم 70 سفينة أجنبية لا تزال أيضًا محجوبة من قبل القوميين في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الدفاع-الروسية-تؤكد-استعدادها-ضمان-حياة-القوميين-الأوكرانيين-في-ماريوبول-في-حال-ألقوا-أسلحتهم-1060077054.html
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: أكثر من 2.7 مليون أوكراني يرغبون في الإجلاء إلى روسيا

23:01 GMT 19.03.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إن المتطرفين الأوكرانيين يواصلون استخدام المدنيين كـ"دروع حية" وهناك بالفعل أكثر من 2.7 مليون شخص يرغبون في الإجلاء إلى روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف اليوم السبت: "وفقًا لنتائج المراقبة اليومية، ثبت أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، تم تلقي 7223 طلبًا إضافيًا [للإخلاء من أوكرانيا إلى روسيا]، وإجمالا، يوجد بالفعل 2,711,319 اسمًا محددًا وعناوين محددة في قاعدة بياناتنا من 2093 مستوطنة في أوكرانيا".
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا: نضمن حياة القوميين الأوكرانيين الذين يلقون السلاح في ماريوبول حفاظا على حياة المدنيين
أمس, 18:59 GMT
وأضاف ميزينتسيف أن القوميين الأوكرانيين يواصلون احتجاز أكثر من 4.5 مليون مدني باستخدامهم "كدروع حية" في كييف وخاركيف وسومي وأكثر من 20 مدينة أوكرانية أخرى.
ووفقًا لميزينتسيف، هناك أيضًا 6830 مواطنًا أجنبيًا من 19 دولة مختلفة وطواقم 70 سفينة أجنبية لا تزال أيضًا محجوبة من قبل القوميين في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:56 GMT
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