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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/الرئاسة-التركية-أنقرة-ترى-أنه-عليها-الحفاظ-على-اتصالات-مفتوحة-مع-روسيا-1060111352.html
الرئاسة التركية: أنقرة ترى أنه عليها الحفاظ على اتصالات مفتوحة مع روسيا
الرئاسة التركية: أنقرة ترى أنه عليها الحفاظ على اتصالات مفتوحة مع روسيا
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن أنقرة ترى وتفهم موقف الدول الأخرى تجاه روسيا، لكن أنقرة تعتقد أنه يتعين عليها الحفاظ على اتصالات مفتوحة مع... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T18:17+0000
2022-03-19T18:17+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
عمليات عسكرية
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ونقلت صحيفة "ستار" عن قالن قوله: "نحن نتفهم مشاعر ومواقف الدول الأخرى التي اتخذتها (فيما يتعلق بروسيا - محرر). ومع ذلك، نعتقد أنه يجب علينا الحفاظ على اتصال مفتوح مع روسيا. إذا قام الجميع بإحراق السفن مع روسيا، فمن سيتحدث معهم؟".وأضاف: "يجب أن تحافظ تركيا على قنوات اتصال مفتوحة مع روسيا وتحاول تفهم مخاوف موسكو الأمنية".وتابع: "كنا نؤيد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها ووحدتها السياسية منذ البداية. ومع ذلك، يجب أن نبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع الجانب الروسي ونحاول فهم مخاوفهم الأمنية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/فعاليات-في-الضاحية-الجنوبية-للبنان-دعما-لروسيا-1060104693.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, عمليات عسكرية

الرئاسة التركية: أنقرة ترى أنه عليها الحفاظ على اتصالات مفتوحة مع روسيا

18:17 GMT 19.03.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGULالمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGUL
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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن أنقرة ترى وتفهم موقف الدول الأخرى تجاه روسيا، لكن أنقرة تعتقد أنه يتعين عليها الحفاظ على اتصالات مفتوحة مع روسيا.
ونقلت صحيفة "ستار" عن قالن قوله: "نحن نتفهم مشاعر ومواقف الدول الأخرى التي اتخذتها (فيما يتعلق بروسيا - محرر). ومع ذلك، نعتقد أنه يجب علينا الحفاظ على اتصال مفتوح مع روسيا. إذا قام الجميع بإحراق السفن مع روسيا، فمن سيتحدث معهم؟".
وأضاف: "يجب أن تحافظ تركيا على قنوات اتصال مفتوحة مع روسيا وتحاول تفهم مخاوف موسكو الأمنية".
وتابع: "كنا نؤيد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها ووحدتها السياسية منذ البداية. ومع ذلك، يجب أن نبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع الجانب الروسي ونحاول فهم مخاوفهم الأمنية".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
فعاليات في الضاحية الجنوبية للبنان دعما لروسيا
15:49 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:56 GMT
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