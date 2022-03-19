https://arabic.sputniknews.com/20220319/الرئاسة-التركية-أنقرة-ترى-أنه-عليها-الحفاظ-على-اتصالات-مفتوحة-مع-روسيا-1060111352.html
الرئاسة التركية: أنقرة ترى أنه عليها الحفاظ على اتصالات مفتوحة مع روسيا
الرئاسة التركية: أنقرة ترى أنه عليها الحفاظ على اتصالات مفتوحة مع روسيا
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن أنقرة ترى وتفهم موقف الدول الأخرى تجاه روسيا، لكن أنقرة تعتقد أنه يتعين عليها الحفاظ على اتصالات مفتوحة مع... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T18:17+0000
2022-03-19T18:17+0000
2022-03-19T18:17+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
عمليات عسكرية
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ونقلت صحيفة "ستار" عن قالن قوله: "نحن نتفهم مشاعر ومواقف الدول الأخرى التي اتخذتها (فيما يتعلق بروسيا - محرر). ومع ذلك، نعتقد أنه يجب علينا الحفاظ على اتصال مفتوح مع روسيا. إذا قام الجميع بإحراق السفن مع روسيا، فمن سيتحدث معهم؟".وأضاف: "يجب أن تحافظ تركيا على قنوات اتصال مفتوحة مع روسيا وتحاول تفهم مخاوف موسكو الأمنية".وتابع: "كنا نؤيد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها ووحدتها السياسية منذ البداية. ومع ذلك، يجب أن نبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع الجانب الروسي ونحاول فهم مخاوفهم الأمنية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/فعاليات-في-الضاحية-الجنوبية-للبنان-دعما-لروسيا-1060104693.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, عمليات عسكرية
الرئاسة التركية: أنقرة ترى أنه عليها الحفاظ على اتصالات مفتوحة مع روسيا
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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن أنقرة ترى وتفهم موقف الدول الأخرى تجاه روسيا، لكن أنقرة تعتقد أنه يتعين عليها الحفاظ على اتصالات مفتوحة مع روسيا.
ونقلت صحيفة "ستار" عن قالن قوله: "نحن نتفهم مشاعر ومواقف الدول الأخرى التي اتخذتها (فيما يتعلق بروسيا - محرر). ومع ذلك، نعتقد أنه يجب علينا الحفاظ على اتصال مفتوح مع روسيا. إذا قام الجميع بإحراق السفن مع روسيا، فمن سيتحدث معهم؟".
وأضاف: "يجب أن تحافظ تركيا على قنوات اتصال مفتوحة مع روسيا وتحاول تفهم مخاوف موسكو الأمنية".
وتابع: "كنا نؤيد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها ووحدتها السياسية منذ البداية. ومع ذلك، يجب أن نبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع الجانب الروسي ونحاول فهم مخاوفهم الأمنية".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.