https://arabic.sputniknews.com/20220319/الرئيس-البرازيلي-يصف-قرار-حظر-تطبيق-تلغرام-في-بلاده-بـغير-المقبول-1060084279.html
الرئيس البرازيلي يصف قرار حظر تطبيق "تلغرام" في بلاده بـ"غير المقبول"
الرئيس البرازيلي يصف قرار حظر تطبيق "تلغرام" في بلاده بـ"غير المقبول"
وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، قرار المحكمة العليا في البلاد بحظر "التيلغرام" بغير المقبول. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T07:44+0000
2022-03-19T07:44+0000
2022-03-19T07:44+0000
تلغرام
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حكم قاض في المحكمة العليا في البرازيل، يوم الجمعة، بحظر تطبيق المراسلة الشهير "تلغرام" في جميع أنحاء البلاد.وعبر الرئيس عن حزنه لهذا القرار في كلمة ألقاها بمدينة ريو برانكو، تم بثه عبر حساب الرئاسة على فيسبوك.وأضاف القرار بـ"غير مقبول"، هذا ويتابع الرئيس على قناته الخاصة في التطبيق أكثر من مليون شخص.وبرر القاضي ألكستندر دي موريس قرار الحظر الفوري للتطبيق بفشل الشركة المالكة في الامتثال لأوامر السلطات البرازيلية بإزالة الرسائل التي تبين أنها تحتوي على معلومات مضللة، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال القاضي إن الشركة رفضت مرارا الامتثال لأحكام وطلبات الشرطة والمحكمة الانتخابية العليا والمحكمة العليا نفسها، مضيفا أن ذلك يشمل تحقيقا أمرت به المحكمة العليا في مزاعم ضد إدارة بولسونارو باستخدام قنوات اتصال رسمية لنشر معلومات مضللة.
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تلغرام
الرئيس البرازيلي يصف قرار حظر تطبيق "تلغرام" في بلاده بـ"غير المقبول"
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وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، قرار المحكمة العليا في البلاد بحظر "التيلغرام" بغير المقبول.
حكم قاض في المحكمة العليا في البرازيل، يوم الجمعة، بحظر تطبيق المراسلة الشهير "تلغرام" في جميع أنحاء البلاد.
وعبر الرئيس عن حزنه لهذا القرار في كلمة ألقاها بمدينة ريو برانكو، تم بثه عبر حساب الرئاسة على فيسبوك.
وقال الرئيس: "فور وصولي إلى ريو برانكو، تلقيت نبأً، محزنًا على أقل تقدير، أن قرار قاضٍ واحد في البرازيل سيعيق تطبيق Telegram".
وأضاف القرار بـ"غير مقبول"، هذا ويتابع الرئيس على قناته الخاصة في التطبيق أكثر من مليون شخص.
وبرر القاضي ألكستندر دي موريس قرار الحظر الفوري للتطبيق
بفشل الشركة المالكة في الامتثال لأوامر السلطات البرازيلية بإزالة الرسائل التي تبين أنها تحتوي على معلومات مضللة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال القاضي إن الشركة رفضت مرارا الامتثال لأحكام وطلبات
الشرطة والمحكمة الانتخابية العليا والمحكمة العليا نفسها، مضيفا أن ذلك يشمل تحقيقا أمرت به المحكمة العليا في مزاعم ضد إدارة بولسونارو باستخدام قنوات اتصال رسمية لنشر معلومات مضللة.