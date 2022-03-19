https://arabic.sputniknews.com/20220319/الرئيس-الصيني-يوقع-على-قرار-خاص-بشراء-الأسلحة-والمعدات-العسكرية-1060098005.html
الرئيس الصيني يوقع على قرار خاص بشراء الأسلحة والمعدات العسكرية
الرئيس الصيني يوقع على قرار خاص بشراء الأسلحة والمعدات العسكرية
وقع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، على أمر لإصدار مجموعة من القواعد المؤقتة بشأن تنظيم عقود شراء المعدات العسكرية. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T13:26+0000
2022-03-19T13:26+0000
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وحسب وكالة "شينخوا"، فإن القواعد الجديدة تشمل المهام الأساسية والمحتويات ونظام الإدارة للإشراف على عقود شراء المعدات وإدارتها.وأضافت الوكالة أن القرار الجديد يأتي في ظل الظروف الجديدة لتعزيز جودة وكفاءة شراء المعدات والأسلحة.وأشارت الوكالة إلى أن هذه القواعد مكونة من 35 مادة في 6 فصول.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/سيكون-لها-تأثير-مدمر-الرئيس-الصيني-يحذر-بايدن-من-التعامل-مع-قضية-تايوان-بشكل-غير-سليم-1060082832.html
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الرئيس الصيني يوقع على قرار خاص بشراء الأسلحة والمعدات العسكرية
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وقع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، على أمر لإصدار مجموعة من القواعد المؤقتة بشأن تنظيم عقود شراء المعدات العسكرية.
وحسب وكالة "شينخوا"، فإن القواعد الجديدة تشمل المهام الأساسية والمحتويات ونظام الإدارة للإشراف على عقود شراء المعدات وإدارتها.
وأضافت الوكالة أن القرار الجديد يأتي في ظل الظروف الجديدة لتعزيز جودة وكفاءة شراء المعدات والأسلحة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه القواعد مكونة من 35 مادة في 6 فصول.
كما أوضحت أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 20 مارس/ آذار الجاري.