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الرئيس الصيني يوقع على قرار خاص بشراء الأسلحة والمعدات العسكرية
الرئيس الصيني يوقع على قرار خاص بشراء الأسلحة والمعدات العسكرية
وقع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، على أمر لإصدار مجموعة من القواعد المؤقتة بشأن تنظيم عقود شراء المعدات العسكرية. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T13:26+0000
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وحسب وكالة "شينخوا"، فإن القواعد الجديدة تشمل المهام الأساسية والمحتويات ونظام الإدارة للإشراف على عقود شراء المعدات وإدارتها.وأضافت الوكالة أن القرار الجديد يأتي في ظل الظروف الجديدة لتعزيز جودة وكفاءة شراء المعدات والأسلحة.وأشارت الوكالة إلى أن هذه القواعد مكونة من 35 مادة في 6 فصول.
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الرئيس الصيني يوقع على قرار خاص بشراء الأسلحة والمعدات العسكرية

13:26 GMT 19.03.2022
© AP Photo / Pang Xinglei/Xinhuaالجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© AP Photo / Pang Xinglei/Xinhua
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وقع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، على أمر لإصدار مجموعة من القواعد المؤقتة بشأن تنظيم عقود شراء المعدات العسكرية.
وحسب وكالة "شينخوا"، فإن القواعد الجديدة تشمل المهام الأساسية والمحتويات ونظام الإدارة للإشراف على عقود شراء المعدات وإدارتها.
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
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وأضافت الوكالة أن القرار الجديد يأتي في ظل الظروف الجديدة لتعزيز جودة وكفاءة شراء المعدات والأسلحة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه القواعد مكونة من 35 مادة في 6 فصول.

كما أوضحت أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 20 مارس/ آذار الجاري.

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