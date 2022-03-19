https://arabic.sputniknews.com/20220319/السعودية-تضبط-16-مليون-حبة-كبتاغون-في-ميناء-جدة-1060082508.html
السعودية تضبط 1.6 مليون حبة كبتاغون في ميناء جدة
السعودية تضبط 1.6 مليون حبة كبتاغون في ميناء جدة
أعلنت السلطات السعودية عن إحباط محاولة لتهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت مليون وستمائة ألف حبة من ميناء مدينة جدة. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T06:11+0000
2022-03-19T06:11+0000
2022-03-19T06:11+0000
السعودية
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وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، عن إحباط عملية التهريب حيث عثر عليها مخبأة في إرسالية عبارة عن "كرافان" مخصص للرحلات.وأضافت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم بفضل الله القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.وأكدت الهيئة على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.
السعودية
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السعودية
السعودية تضبط 1.6 مليون حبة كبتاغون في ميناء جدة
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أعلنت السلطات السعودية عن إحباط محاولة لتهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت مليون وستمائة ألف حبة من ميناء مدينة جدة.
وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، عن إحباط عملية التهريب
حيث عثر عليها مخبأة في إرسالية عبارة عن "كرافان" مخصص للرحلات.
وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي عبارة عن "كرافان" مخصص للرحلات، وعند خضوع الإرسالية الواردة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عثر بداخلها على تلك الكمية من الحبوب، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية داخل تجويف أرضية مقطورة الكرافان، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية "وام".
وأضافت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم بفضل الله القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.
وأكدت الهيئة على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.