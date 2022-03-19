https://arabic.sputniknews.com/20220319/السعودية-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-شركة-أمازون-1060087102.html

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة أمازون

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة أمازون

وقعت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع شركة أمازون، لدعم الفرص الواعدة لنمو التجارة الإلكترونية عبر المبادرات والإمكانيات التي تقدمها... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T09:29+0000

2022-03-19T09:29+0000

2022-03-19T09:29+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

اقتصاد

شركة أمازون

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، قوله إن توقيع مذكرة التفاهم مع أمازون يأتي ضمن مساعي المملكة لتطوير البنى التحتية للتجارة الإلكترونية.وأعرب الفالح عن تطلعه إلى استمرار إقامة شراكة مع الكيانات الرائدة في مجالها التي ستزود السوق المحلي بمعرفة ووفرة في الموارد تماشياً مع رؤية 2030.وأشار إلى أن المملكة حريصة على استقطاب الشركات العالمية للاستفادة من المهارات والخبرات وأفضل الممارسات العالمية.من جانبه، قال نائب رئيس أمازون للشرق الأوسط وشمال إفريقيا رونالدو مشحور، إن هذه الشراكة ستسهم في تقريب الكثير من المنتجات للعملاء مستفيدين بما نملك من تقنيات وذكاء اصطناعي.وأضاف أن ذلك من شأنه ابتكار أدوات أفضل للبائعين المحليين لتنمية أعمالهم، والاستفادة من فرص النمو والازدهار الكبيرة التي تملكها السعودية.كما أكد أن تواجدهم بالمملكة سيسهم في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, شركة أمازون