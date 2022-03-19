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https://arabic.sputniknews.com/20220319/الصدفة-تقود-صياد-للاصطدام-بـديناصور-حي-عمره-100-عام-فيديو-1060097149.html
الصدفة تقود صياد للاصطدام بـ"ديناصور حي" عمره 100 عام... فيديو
الصدفة تقود صياد للاصطدام بـ"ديناصور حي" عمره 100 عام... فيديو
عثر صياد صدفة على كائن جعله يقف مذهولا حينما كان يصطاد في نهر فريزر بكندا. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T13:16+0000
2022-03-19T13:16+0000
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ووثق الصياد الكندي ويدعى إيف بيسون بفيديو نشره عبر حسابه في "تيك توك"، عثوره على سمكة يشار إليها باسم "الديناصور الحي".وقال بيسون في مقطع الفيديو: "نتحقق من هذه السمكة العملاقة.. يبلغ طولها 10 أقدام ونصف، وربما 500، وربما 600 رطل".وأضاف أنه يعتقد أن عمر السمكة يصل إلى 100 عام.ثم أوضح أنه وضع عليها علامة بعدما التقطها، مؤكداً إعادتها مرة أخرى إلى الماء، حيث ظهرت السمكة وهي تسبح بعيدا ببطء.كما أن هذا النوع من الأسماء يعد أقوى أسماك المياه العذبة في العالم، ويبلغ معدل موتها إثر الصيد 0.012%، لذلك فكأن هذه الأسماك "لا تموت أبدا".
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منوعات, مجتمع

الصدفة تقود صياد للاصطدام بـ"ديناصور حي" عمره 100 عام... فيديو

13:16 GMT 19.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Alis901 / Kareersee, Latemar (cropped image)بحيرة كاريزا في كندا
بحيرة كاريزا في كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Alis901 / Kareersee, Latemar (cropped image)
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عثر صياد صدفة على كائن جعله يقف مذهولا حينما كان يصطاد في نهر فريزر بكندا.
ووثق الصياد الكندي ويدعى إيف بيسون بفيديو نشره عبر حسابه في "تيك توك"، عثوره على سمكة يشار إليها باسم "الديناصور الحي".
وقال بيسون في مقطع الفيديو: "نتحقق من هذه السمكة العملاقة.. يبلغ طولها 10 أقدام ونصف، وربما 500، وربما 600 رطل".
وأضاف أنه يعتقد أن عمر السمكة يصل إلى 100 عام.
ثم أوضح أنه وضع عليها علامة بعدما التقطها، مؤكداً إعادتها مرة أخرى إلى الماء، حيث ظهرت السمكة وهي تسبح بعيدا ببطء.
وحسب تقارير، فإن هذه السمكة من نوع "الحفش"، يشار إليها غالبا باسم "الديناصورات الحية" لأنها تعود إلى العصر الجوراسي.
كما أن هذا النوع من الأسماء يعد أقوى أسماك المياه العذبة في العالم، ويبلغ معدل موتها إثر الصيد 0.012%، لذلك فكأن هذه الأسماك "لا تموت أبدا".
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