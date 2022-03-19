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الصين تسجل أول حالتي وفاة بكوفيد منذ عام
الصين تسجل أول حالتي وفاة بكوفيد منذ عام
سجلت الصين خلال يوم أمس حالتي وفاة بسبب "كوفيد 19" على خلفية الانتشار النشط للمرض في جميع أنحاء البلاد. وآخر مرة تم الإبلاغ عن وفاة بسبب الإصابة بعدوى فيروس... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T06:26+0000
2022-03-19T06:26+0000
فيروس كورونا
الصين
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وبحسب بيانات لجنة الدولة للصحة بجمهورية الصين الشعبية.، فإن آخر مرة تم الإبلاغ عن وفاة بسبب الإصابة بعدوى فيروس كورونا في 25 يناير 2021 .وبسبب الانتشار السريع للمرض في عدد من المدن في البلاد، تم إغلاق مناطق بأكملها، وتم تسجيل معظم الحالات المحلية في مقاطعة جيلين في شمال شرق البلاد ، وتم اكتشاف 1674 إصابة هناك خلال اليوم الماضي، واكتشاف 69 حالة في مقاطعة لياونينغ أيضًا في شمال شرق البلاد ، و 42 حالة في مقاطعة شاندونغ في الشرق. ، 22 في مقاطعة غانسو ، 47 - في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية ، 20 - في مقاطعة هيلونغجيانغ المتاخمة للاتحاد الروسي ، 11 - في مقاطعة شنشي. أيضًا ، كما وتم تسجيل حالات في مقاطعات يوننان وتشجيانغ وخبي وخنان في مدن بكين وشانغهاي وتيانجين.
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فيروس كورونا, الصين

الصين تسجل أول حالتي وفاة بكوفيد منذ عام

06:26 GMT 19.03.2022
© AP Photo / Ng Han Guanإغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 17 مارس 2022
إغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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سجلت الصين خلال يوم أمس حالتي وفاة بسبب "كوفيد 19" على خلفية الانتشار النشط للمرض في جميع أنحاء البلاد. وآخر مرة تم الإبلاغ عن وفاة بسبب الإصابة بعدوى فيروس كورونا في 25 يناير 2021 ، يتبع من البيانات لجنة الدولة للصحة بجمهورية الصين الشعبية.
وبحسب بيانات لجنة الدولة للصحة بجمهورية الصين الشعبية.، فإن آخر مرة تم الإبلاغ عن وفاة بسبب الإصابة بعدوى فيروس كورونا في 25 يناير 2021 .
وحدد الخبراء الصينيون يوم الجمعة 2228 حالة إصابة مؤكدة جديدة، منها 71 حالة وافدة و 2157 حالة محلية. وتم تسجيل مثل هذه المعدلات المرتفعة في بلد يلتزم بسياسة "عدم التسامح" مع الفيروس لأكثر من أسبوع، على الرغم من حقيقة أنه قبل ذلك كانت هذه الأرقام العالية فقط في بداية عام 2020 ، عندما انتشر المرض بشكل أساسي في الصين ولم يعلن حتى عن وباء.
وبسبب الانتشار السريع للمرض في عدد من المدن في البلاد، تم إغلاق مناطق بأكملها، وتم تسجيل معظم الحالات المحلية في مقاطعة جيلين في شمال شرق البلاد ، وتم اكتشاف 1674 إصابة هناك خلال اليوم الماضي، واكتشاف 69 حالة في مقاطعة لياونينغ أيضًا في شمال شرق البلاد ، و 42 حالة في مقاطعة شاندونغ في الشرق. ، 22 في مقاطعة غانسو ، 47 - في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية ، 20 - في مقاطعة هيلونغجيانغ المتاخمة للاتحاد الروسي ، 11 - في مقاطعة شنشي. أيضًا ، كما وتم تسجيل حالات في مقاطعات يوننان وتشجيانغ وخبي وخنان في مدن بكين وشانغهاي وتيانجين.
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