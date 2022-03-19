https://arabic.sputniknews.com/20220319/الصين-تطالب-باحترام-سيادة-سوريا-وعدم-التدخل-بشؤونها-الداخلية-1060090586.html
الصين تطالب باحترام سيادة سوريا وعدم التدخل بشؤونها الداخلية
الصين تطالب باحترام سيادة سوريا وعدم التدخل بشؤونها الداخلية
أكدت الصين تجديد مطالبتها باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T11:05+0000
2022-03-19T11:05+0000
2022-03-19T11:05+0000
أخبار سوريا اليوم
الصين
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وصرح جيانغ دوان وزير البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمس خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يجب الاعتراف بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها فضلاً عن حق الشعب السوري في سبل العيش والنمو وحماية جميع هذه الحقوق".مشيرا إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب وغير القانونية على سوريا، ألحقت ضرارا كبيرا بوضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في هذا البلد وينبغي أن يكون ذلك بمثابة درس قوي للمجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تتحملان مسؤولية معاناة الشعب السوري.وأضاف جيانغ أن الولايات المتحدة شنت أكثر من 90 ألف غارة جوية في سورية ودول أخرى على مدى العقدين الماضيين راح ضحيتها نحو 48 ألفاً من السكان المدنيين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
الصين
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الصين
الصين تطالب باحترام سيادة سوريا وعدم التدخل بشؤونها الداخلية
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أكدت الصين تجديد مطالبتها باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وصرح جيانغ دوان وزير البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمس خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يجب الاعتراف بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها فضلاً عن حق الشعب السوري في سبل العيش
والنمو وحماية جميع هذه الحقوق".
وتابع قائلا: "إن حقيقة استمرار الأزمة في سورية حتى الآن تثبت أن التدخل الخارجي ومواصلة الضغط والعقوبات لن يؤدي إلا إلى معاناة عميقة لأي بلد".
مشيرا إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب وغير القانونية على سوريا، ألحقت ضرارا كبيرا بوضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في هذا البلد وينبغي أن يكون ذلك بمثابة درس قوي للمجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تتحملان مسؤولية معاناة الشعب السوري.
وأضاف جيانغ أن الولايات المتحدة شنت أكثر من 90 ألف غارة جوية في سورية ودول أخرى على مدى العقدين الماضيين راح ضحيتها نحو 48 ألفاً من السكان المدنيين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية
"سانا".