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العثور على جثث 17 مهاجرا قبالة شواطئ تونس
العثور على جثث 17 مهاجرا قبالة شواطئ تونس
أعلن الدفاع المدني في تونس، اليوم السبت، العثور على جثث 17 مهاجرا قبالة الساحل الشمال الشرقي للبلاد، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T18:01+0000
2022-03-19T18:01+0000
أخبار تونس اليوم
مهاجر غير شرعي
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وقال معز طريا المتحدث باسم الدفاع المدني، إن المياه جرفت الجثث قبالة شبه جزيرة كيب بون الواقعة في مضيق صقلية بين يومي الجمعة والسبت، بحسب "فرانس برس".وأشار المتحدث إلى أن غالبية الضحايا من دول أفريقية ولكن كان من بينهم سوريون، دون أن يقدم تفاصيل عن المكان الذي انطلقوا منه أو الظروف المحيطة بوفاتهم.وتعد تونس وجارتها ليبيا نقاط انطلاق رئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول لشواطئ أوروبا.في أواخر فبراير/ شباط الماضي، غرق 9 مهاجرين من دول أفريقية عديدة بعد انقلاب قاربهم قبالة الساحل التونسي أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.في وقت سابق من هذا الشهر، تم العثور على جثث أربعة مهاجرين أفارقة في شرق تونس، حيث قالت السلطات إنهم ربما ماتوا من البرد أو الجوع بعد عبورهم الحدود الجزائرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/مؤشرات-صادمة-وتحذيرات-من-موجات-هجرة-غير-شرعية-جديدة-من-أفريقيا-1059930274.html
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أخبار تونس اليوم, مهاجر غير شرعي

العثور على جثث 17 مهاجرا قبالة شواطئ تونس

18:01 GMT 19.03.2022
© AFP 2022 / Marcos Morenoقارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© AFP 2022 / Marcos Moreno
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أعلن الدفاع المدني في تونس، اليوم السبت، العثور على جثث 17 مهاجرا قبالة الساحل الشمال الشرقي للبلاد، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وقال معز طريا المتحدث باسم الدفاع المدني، إن المياه جرفت الجثث قبالة شبه جزيرة كيب بون الواقعة في مضيق صقلية بين يومي الجمعة والسبت، بحسب "فرانس برس".
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
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وأشار المتحدث إلى أن غالبية الضحايا من دول أفريقية ولكن كان من بينهم سوريون، دون أن يقدم تفاصيل عن المكان الذي انطلقوا منه أو الظروف المحيطة بوفاتهم.
وتعد تونس وجارتها ليبيا نقاط انطلاق رئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول لشواطئ أوروبا.
في أواخر فبراير/ شباط الماضي، غرق 9 مهاجرين من دول أفريقية عديدة بعد انقلاب قاربهم قبالة الساحل التونسي أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
في وقت سابق من هذا الشهر، تم العثور على جثث أربعة مهاجرين أفارقة في شرق تونس، حيث قالت السلطات إنهم ربما ماتوا من البرد أو الجوع بعد عبورهم الحدود الجزائرية.
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