https://arabic.sputniknews.com/20220319/العراق-يعترض-على-إقامة-مباراته-ضد-الإمارات-في-السعودية-ضمن-تصفيات-مونديال-2022-1060095703.html

العراق يعترض على إقامة مباراته ضد الإمارات في السعودية ضمن تصفيات مونديال 2022‏

العراق يعترض على إقامة مباراته ضد الإمارات في السعودية ضمن تصفيات مونديال 2022‏

عبر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، عن اعتراضه على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ‏بإقامة مباراة العراق أمام الإمارات العربية المتحدة على أراضي... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T12:49+0000

2022-03-19T12:49+0000

2022-03-19T12:49+0000

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واعتبر الاتحاد في بيان رسمي له، أن القرار يشكل "صدمة كبيرة وغير منصف وظالم ومجحف بحق كرة القدم العراقية، ولم يستند إلى الحقائق الموجودة على أرض الواقع".وأكد أن "التَقارير الأمنية كانت ممهورة بالإشادة وحالة الاستقرار التام والأمن المستتب، وبعد وصولِ القرار الأولي أرسل الاتحاد العراقي رسالة بمضمون قوي وقانوني ورصين إلى الاتحادِ الدولي من أجل العدول عن قراره".وشدد الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيانه على أنه "في حالِ تَثبيت القرار من "فيفا" فإنه سيتجه على إثره إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي (كاس) للدفاع عن حقه برفضه اللعب خارج أرضه لوجود مقومات النجاح والأمن في ملاعبنا، والتجارب السابقة تؤكد ذلك، وآخرها مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الزامبي التي أقيمت في ملعب المدينة الدولي ببغداد في 18 مارس 2022، والتي حضرها 25 ألفَ متفرج، وجرت بانسيابية ودرجة عالية من التَنظيم المميز".وختم الاتحاد العراقي لكرة القدم بيانه بالتأكيد على أنه "اتخذ التدابير القانونية للجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي لتثبيت حقه في اللعب على أرضه، وهو الاستحقاق الذي أكدته رسالة "فيفا" نهاية الشهر الماضي".وستقام مباراة العراق والإمارات يوم الخميس المقبل الموافق 24 مارس/ آذار الجاري في ستاد الملك فهد الدولي بالسعودية، بعد أن كان من المقرر إقامتها في استاد المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد.وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان له، اليوم السبت، أن قراره جاء بشأن تغيير مكان إقامة المباراة "من أجل ضمان توفير المعايير الأمن والسلامة لكل الأطراف المعنية".ويحتل العراق حاليا المركز الخامس في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد ثماني مباريات، ويلعب آخر مباريات المجموعة الأولى خارج أرضه ضد سوريا في 29 مارس الجاري على ستاد راشد في دبي بالإمارات.

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العراق, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية, بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مجتمع