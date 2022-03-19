https://arabic.sputniknews.com/20220319/الفريق-الشيشاني-يظهر-مهارات-عالية-المستوى-ويحطم-الأرقام-في-مسابقة-للوحدات-الخاصة-بدبيفيديو-1060085961.html
الفريق الشيشاني يظهر مهارات عالية المستوى ويحطم الأرقام في مسابقة للوحدات الخاصة بدبي...فيديو
الفريق الشيشاني يظهر مهارات عالية المستوى ويحطم الأرقام في مسابقة للوحدات الخاصة بدبي...فيديو
أقيمت المسابقة الدولية لمقاتلي الوحدات الخاصة UAE SWAT Challenge-2022 في دبي، بمشاركة فرق من 24 دولة في المسابقة. ومثل جمهورية الشيشان مقاتلون من فوج الشرطة... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T08:43+0000
2022-03-19T08:43+0000
2022-03-19T08:56+0000
جمهورية الشيشان
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وأظهر الفريق الشيشاني أعلى مستوى من المهارة. في نهاية المسابقة، سجل الفريق ثلاثة أرقام قياسية عالمية وثلاث ميداليات ذهبية. وبحسب ما نشر على تلغرام الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، فقد أظهر المقاتلون مهارات تكتيكية عالية، بالإضافة إلى مهام جماعية، بما في ذلك إجلاء الرفاق المصابين. وتفوق جميع المقاتلين وحصلوا على جوائز مختلفة وفاجئوا المنظمين والمشاركين الآخرين بتدريبهم. هذه نتيجة رائعة! كان الرجال على مسافة قصيرة من المركز النهائي الحائز على الجوائز.هذا وكان التحكيم صارما، وخطأ بسيط لم يسمح لأخذ كل ذهب المنافسة. هذا وكان المقاتلون كل يوم يتصلون ويطلبون إبعادهم من المنافسة وإرسالهم إلى زملائهم الجنود إلى أوكرانيا. هذه هي الأخوة العسكرية عندما يكون كتف الرفيق أهم من الميدالية الذهبية حول رقبته! أعبر عن امتناني للعزيز الأخ قائد الفوج زميد شلايف على التدريب الممتاز لرجالنا وتهنئتي على هذه النتيجة الممتازة! أتمنى لك الصحة الجيدة والمزيد من النجاح في أنشطة خدمتك لصالح وطننا الأم!.
جمهورية الشيشان
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية الشيشان
الفريق الشيشاني يظهر مهارات عالية المستوى ويحطم الأرقام في مسابقة للوحدات الخاصة بدبي...فيديو
08:43 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 08:56 GMT 19.03.2022) تابعنا عبر
أقيمت المسابقة الدولية لمقاتلي الوحدات الخاصة UAE SWAT Challenge-2022 في دبي، بمشاركة فرق من 24 دولة في المسابقة. ومثل جمهورية الشيشان مقاتلون من فوج الشرطة الذي سمي على اسم بطل روسيا أحمد خاجي قديروف.
وأظهر الفريق الشيشاني أعلى مستوى من المهارة. في نهاية المسابقة، سجل الفريق ثلاثة أرقام قياسية عالمية وثلاث ميداليات ذهبية.
وبحسب ما نشر على تلغرام الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، فقد أظهر المقاتلون مهارات تكتيكية عالية، بالإضافة إلى مهام جماعية، بما في ذلك إجلاء الرفاق المصابين.
وتفوق جميع المقاتلين وحصلوا على جوائز مختلفة وفاجئوا المنظمين والمشاركين الآخرين بتدريبهم. هذه نتيجة رائعة! كان الرجال على مسافة قصيرة من المركز النهائي الحائز على الجوائز.
هذا وكان التحكيم صارما، وخطأ بسيط لم يسمح لأخذ كل ذهب المنافسة. هذا وكان المقاتلون كل يوم يتصلون ويطلبون إبعادهم من المنافسة وإرسالهم إلى زملائهم الجنود إلى أوكرانيا. هذه هي الأخوة العسكرية عندما يكون كتف الرفيق أهم من الميدالية الذهبية حول رقبته!
أعبر عن امتناني للعزيز الأخ قائد الفوج زميد شلايف على التدريب الممتاز لرجالنا وتهنئتي على هذه النتيجة الممتازة! أتمنى لك الصحة الجيدة والمزيد من النجاح في أنشطة خدمتك لصالح وطننا الأم!.