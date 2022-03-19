https://arabic.sputniknews.com/20220319/اليابان-إنقاذ-رجل-في-الثمانينيات-من-عمره-بعد-36-ساعة-من-الزلزال--1060096636.html

اليابان... إنقاذ رجل في الثمانينيات من عمره بعد 36 ساعة من الزلزال

اليابان... إنقاذ رجل في الثمانينيات من عمره بعد 36 ساعة من الزلزال

تمكنت فرق الإنقاذ، اليوم السبت، من إخراج رجل في الثمانينيات من عمره بعدما بقي 36 ساعة محاصرا في منزله جراء زلزال بقوة 7.4 درجة ضرب شمال شرق اليابان في وقت سابق... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T12:57+0000

2022-03-19T12:57+0000

2022-03-19T12:57+0000

العالم

زلزال يضرب اليابان

إنقاذ

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وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية، أن الرجل أثناء إنقاذه لم يكن قادراً على الحركة وكان واعيا ولم يُعان على ما يبدو من إصابات خطيرة قبل نقله إلى المستشفى.وأضافت الوكالة أن خدمة الطوارئ تلقت مكالمة للمساعدة في حوالي الساعة 11 صباحًا يوم الجمعة من أحد معارف الرجل الذي زار المنزل في سينداي بمحافظة مياجي، للإطمئنان على سلامته.وأضافت الوكالة أن الباب الأمامي للمنزل كان مقفلا، ودخل رجال الإنقاذ المنزل من خلال نافذة في الطابق الثاني ووجدوه ملقى على الأرض.قال مسؤول في إدارة الإطفاء المحلية: "لولا المكالمة، لما أدركنا وجود شخص بالداخل".هذا ولقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 200 آخرين، جراء الزلزال الذي ضرب منطقة فوكوشيما اليابانية.وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخمبس، "بمقتل 3 أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 200 آخرين، جراء الزلزال الذي ضرب منطقة فوكوشيما اليابانية".ووقع زلزال بقوة 7.3 درجة في منطقة تقع شمال شرق اليابان في المحيط الهادي بالقرب من مدينة فوكوشيما، وحذرت السلطات من تهديد تسونامي.وأشارت السلطات اليابانية إلى أن "مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا عن سطح الأرض"، وأن سكان المناطق في شمال شرق وشمال اليابان شعروا به.وتسبب الزلزال في قطع التيار الكهربائي عن ما يربو على 2.9 مليون منزل.

https://arabic.sputniknews.com/20220317/مصرع-3-أشخاص-وإصابة-نحو-200-جراء-زلزال-اليابان-1060011400.html

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العالم, زلزال يضرب اليابان, إنقاذ