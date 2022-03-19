https://arabic.sputniknews.com/20220319/اليابان-تضع-قوات-الدفاع-الذاتي-لحماية-المنشآت-النووية-1060083688.html
اليابان تضع قوات الدفاع الذاتي لحماية المنشآت النووية
اليابان تضع قوات الدفاع الذاتي لحماية المنشآت النووية
تدرس اليابان نشر قوات الدفاع الذاتي لضمان سلامة محطات الطاقة النووية في البلاد. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T07:20+0000
2022-03-19T07:20+0000
2022-03-19T07:36+0000
العالم
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وبحسب ما نقل موقع "Nikkei Asia" ركزت إجراءات السلامة النووية في اليابان على الاستعداد والاستجابة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل وأمواج تسونامي، وكذلك على مكافحة الإرهاب.وقالت المصادر إن من بين الإجراءات قيد النظر نشر صواريخ اعتراضية واستخدام قوات لتأمين محطات الطاقة النووية في وقت السلم. ومن المتوقع أن تنعكس الإجراءات في استراتيجية الأمن القومي التي ستتم مراجعتها بحلول نهاية العام الجاري.مضيفا أن هذه التعزيزات تأتي كرد على ما تم زعمه أن القوات الروسية هاجمت محطة زابوروجيا للطاقة النووية.في 8 مارس، التقى حاكم فوكوي تاتسوجي سوجيموتو بوزير الدفاع نوبو كيشي ودعا إلى الدفاع عن منشآت الطاقة النووية في المحافظة. كما طلب سوغيموتو من الوزير نشر قوات الدفاع الذاتي في منطقة رينان بالمحافظة، حيث توجد أعداد كبيرة من محطات الطاقة النووية.وفي وقت سابق سأل الصحفيون رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عن نوع الإجراءات التي تتخذها اليابان للدفاع عن محطاتها النووية. وقال إن حكومته "ستدرس ما إذا كان تعزيز القدرات الدفاعية كافيا" ، مضيفا "سننظر في ذلك بشكل ملموس أثناء مراجعة استراتيجية الأمن القومي والوثائق الأخرى".في عام 2013 ، نظر الحزب الليبرالي الديمقراطي في تعديل القانون لإضافة منشآت نووية إلى نطاق "التعبئة الأمنية" ، والتي تسمح للقوات الخاصة بالتحرك دون موافقة . القانون ينطبق الآن فقط على هذه القوات والمنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اليابان تضع قوات الدفاع الذاتي لحماية المنشآت النووية
07:20 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 07:36 GMT 19.03.2022) تابعنا عبر
تدرس اليابان نشر قوات الدفاع الذاتي لضمان سلامة محطات الطاقة النووية في البلاد.
وبحسب ما نقل موقع "Nikkei Asia" ركزت إجراءات السلامة النووية في اليابان على الاستعداد والاستجابة
للكوارث الطبيعية مثل الزلازل وأمواج تسونامي، وكذلك على مكافحة الإرهاب.
وقالت المصادر إن من بين الإجراءات قيد النظر نشر صواريخ اعتراضية واستخدام قوات لتأمين محطات الطاقة النووية في وقت السلم. ومن المتوقع أن تنعكس الإجراءات في استراتيجية الأمن القومي التي ستتم مراجعتها بحلول نهاية العام الجاري.
وقال تويوشي فوكيتا، رئيس هيئة الرقابة النووية، إن مراجعات سلامة محطة الطاقة النووية "لا تفترض هجوما مسلحا بسبب صراع بين بلدين، لذا فهي لا تتطلب أي إجراءات مضادة." ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر الهجمات على محطات الطاقة النووية.
مضيفا أن هذه التعزيزات تأتي كرد على ما تم زعمه أن القوات الروسي
ة هاجمت محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
في 8 مارس، التقى حاكم فوكوي تاتسوجي سوجيموتو بوزير الدفاع نوبو كيشي ودعا إلى الدفاع عن منشآت الطاقة النووية في المحافظة. كما طلب سوغيموتو من الوزير نشر قوات الدفاع الذاتي في منطقة رينان بالمحافظة، حيث توجد أعداد كبيرة من محطات الطاقة النووية.
وفي وقت سابق سأل الصحفيون رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عن نوع الإجراءات التي تتخذها اليابان للدفاع عن محطاتها النووية. وقال إن حكومته "ستدرس ما إذا كان تعزيز القدرات الدفاعية كافيا" ، مضيفا "سننظر في ذلك بشكل ملموس أثناء مراجعة استراتيجية الأمن القومي والوثائق الأخرى".
وقد تكون إحدى طرق تأمين هذه المصانع هي نشر وحدة صواريخ باتريوت (PAC3) بالقرب من المحطة. يمكن للوحدات إسقاط الصواريخ القادمة بصواريخها الموجهة أرض جو.
في عام 2013 ، نظر الحزب الليبرالي الديمقراطي في تعديل القانون لإضافة منشآت نووية إلى نطاق "التعبئة الأمنية" ، والتي تسمح للقوات الخاصة بالتحرك دون موافقة . القانون ينطبق الآن فقط على هذه القوات والمنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان.