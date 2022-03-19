https://arabic.sputniknews.com/20220319/بايرن-ميونيخ-يفوز-على-ضيفه-يونيون-برلين-4-0-في-بطولة-ألمانيا-فيديو-1060116688.html
بايرن ميونيخ يفوز على ضيفه يونيون برلين (4-0) في بطولة ألمانيا.. فيديو
بايرن ميونيخ يفوز على ضيفه يونيون برلين (4-0) في بطولة ألمانيا.. فيديو
نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في استعادة توازنه من جديد في البطولة الألمانية لكرة القدم باكتساح ضيفه يونيون برلين بأربعة أهداف نظيفة. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T21:24+0000
2022-03-19T21:24+0000
2022-03-19T21:24+0000
أخبار ألمانيا
نادي بايرن ميونخ
مجتمع
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وأقيمت المباراة بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الدورة التاسعة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.وتمكن المخضرم لاعب بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل ثنائية، الهدفين الثالث والرابع، بينما سجل الثنائي الفرنسي كينغسلي كومان وتانغي نيانزو في إحراز الهدفين الأول والثاني.وبتلك النتيجة، عزز بايرن صدارة ترتيب الدوري الألماني "البوندسليغا" بعد وصوله للنقطة 63، فيما تجمد رصيد فريق يونيون برلين عند 38 نقطة في المركز الثامن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, نادي بايرن ميونخ, مجتمع
بايرن ميونيخ يفوز على ضيفه يونيون برلين (4-0) في بطولة ألمانيا.. فيديو
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نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في استعادة توازنه من جديد في البطولة الألمانية لكرة القدم باكتساح ضيفه يونيون برلين بأربعة أهداف نظيفة.
وأقيمت المباراة بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الدورة التاسعة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
وتمكن المخضرم لاعب بايرن ميونخ
، روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل ثنائية، الهدفين الثالث والرابع، بينما سجل الثنائي الفرنسي كينغسلي كومان وتانغي نيانزو في إحراز الهدفين الأول والثاني.
وبتلك النتيجة، عزز بايرن صدارة ترتيب الدوري الألماني "البوندسليغا" بعد وصوله للنقطة 63، فيما تجمد رصيد فريق يونيون برلين عند 38 نقطة في المركز الثامن.