عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220319/بريطانيا-العقوبات-طالت-نحو-مليار-جنيه-إسترليني-من-أملاك-ألف-شخص-مرتبط-بروسيا--1060095839.html
بريطانيا: العقوبات طالت نحو مليار جنيه إسترليني من أملاك ألف شخص مرتبط بروسيا
بريطانيا: العقوبات طالت نحو مليار جنيه إسترليني من أملاك ألف شخص مرتبط بروسيا
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم السبت، أن العقوبات ضد روسيا طالت نحو مليار جنيه إسترليني من أملاك ألف شخص مرتبط بروسيا. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T12:56+0000
2022-03-19T12:56+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1050455093_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_0953609899cddc1ca8e4299aa5e8245e.jpg
ونقلت قناة "العربية" عن وزارة الداخلية البريطانية قولها، إن بريطانيا "مصممة تماما على أن يفشل بوتين في هجومه على أوكرانيا"، على حد تعبير الوزارة.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، اليوم السبت، إن بلاده اقترحت على الاتحاد الأوروبي فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا، داعيا إلى تشديد العقوبات على موسكو بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.ونقلت "رويترز" عن مورافيسكي قوله: "تقترح بولندا إضافة حظر تجاري إلى حزمة العقوبات هذه في أقرب وقت ممكن، بما يشمل ميناءيها البحريين، وكذلك حظر التجارة البرية".ويرى رئيس الحكومة البولندية أن قطع التجارة الروسية بالكامل سيدفع موسكو إلى "النظر فيما إذا كان سيكون من الأفضل وقف هذه الحرب القاسية"، على حد تعبيره.يذكر أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت قد وافقت الأسبوع الماضي على فرض حزمة رابعة من العقوبات على روسيا، لكنها لم تكشف عن تفاصيل العقوبات، إلا أن الرئاسة الفرنسية قالت إنه سيتم إلغاء وضع روسيا التجاري "كدولة أولى بالرعاية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1050455093_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4dcd21b2af2f98b95f083c76634316e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

بريطانيا: العقوبات طالت نحو مليار جنيه إسترليني من أملاك ألف شخص مرتبط بروسيا

12:56 GMT 19.03.2022
© REUTERS / TOBY MELVILLEوزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل
وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / TOBY MELVILLE
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم السبت، أن العقوبات ضد روسيا طالت نحو مليار جنيه إسترليني من أملاك ألف شخص مرتبط بروسيا.
ونقلت قناة "العربية" عن وزارة الداخلية البريطانية قولها، إن بريطانيا "مصممة تماما على أن يفشل بوتين في هجومه على أوكرانيا"، على حد تعبير الوزارة.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، اليوم السبت، إن بلاده اقترحت على الاتحاد الأوروبي فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا، داعيا إلى تشديد العقوبات على موسكو بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ونقلت "رويترز" عن مورافيسكي قوله: "تقترح بولندا إضافة حظر تجاري إلى حزمة العقوبات هذه في أقرب وقت ممكن، بما يشمل ميناءيها البحريين، وكذلك حظر التجارة البرية".
ويرى رئيس الحكومة البولندية أن قطع التجارة الروسية بالكامل سيدفع موسكو إلى "النظر فيما إذا كان سيكون من الأفضل وقف هذه الحرب القاسية"، على حد تعبيره.
يذكر أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت قد وافقت الأسبوع الماضي على فرض حزمة رابعة من العقوبات على روسيا، لكنها لم تكشف عن تفاصيل العقوبات، إلا أن الرئاسة الفرنسية قالت إنه سيتم إلغاء وضع روسيا التجاري "كدولة أولى بالرعاية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرين من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала