https://arabic.sputniknews.com/20220319/بريطانيا-العقوبات-طالت-نحو-مليار-جنيه-إسترليني-من-أملاك-ألف-شخص-مرتبط-بروسيا--1060095839.html

بريطانيا: العقوبات طالت نحو مليار جنيه إسترليني من أملاك ألف شخص مرتبط بروسيا

بريطانيا: العقوبات طالت نحو مليار جنيه إسترليني من أملاك ألف شخص مرتبط بروسيا

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم السبت، أن العقوبات ضد روسيا طالت نحو مليار جنيه إسترليني من أملاك ألف شخص مرتبط بروسيا. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T12:56+0000

2022-03-19T12:56+0000

2022-03-19T12:56+0000

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ونقلت قناة "العربية" عن وزارة الداخلية البريطانية قولها، إن بريطانيا "مصممة تماما على أن يفشل بوتين في هجومه على أوكرانيا"، على حد تعبير الوزارة.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، اليوم السبت، إن بلاده اقترحت على الاتحاد الأوروبي فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا، داعيا إلى تشديد العقوبات على موسكو بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.ونقلت "رويترز" عن مورافيسكي قوله: "تقترح بولندا إضافة حظر تجاري إلى حزمة العقوبات هذه في أقرب وقت ممكن، بما يشمل ميناءيها البحريين، وكذلك حظر التجارة البرية".ويرى رئيس الحكومة البولندية أن قطع التجارة الروسية بالكامل سيدفع موسكو إلى "النظر فيما إذا كان سيكون من الأفضل وقف هذه الحرب القاسية"، على حد تعبيره.يذكر أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت قد وافقت الأسبوع الماضي على فرض حزمة رابعة من العقوبات على روسيا، لكنها لم تكشف عن تفاصيل العقوبات، إلا أن الرئاسة الفرنسية قالت إنه سيتم إلغاء وضع روسيا التجاري "كدولة أولى بالرعاية".

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