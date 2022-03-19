https://arabic.sputniknews.com/20220319/بوتين-يوضح-لرئيس-وزراء-لوكسمبورغ-الطبيعة-غير-المقبولة-للأنشطة-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا--1060094952.html

بوتين يوضح لرئيس وزراء لوكسمبورغ الطبيعة غير المقبولة للأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

بوتين يوضح لرئيس وزراء لوكسمبورغ الطبيعة غير المقبولة للأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، إلى الضربات الصاروخية المستمرة لقوات الأمن الأوكرانية على جمهورية دونيتسك. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T12:24+0000

2022-03-19T12:24+0000

2022-03-19T12:24+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

عمليات عسكرية

روسيا

لوكسمبورغ

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وقال الكرملين في بيان "بمبادرة من جانب لكسمبرغ، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء دوقية لكسمبرغ الكبرى إكزافييه بيتيل. ولفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى الهجمات الصاروخية المستمرة التي تشنها قوات الأمن الأوكرانية على دونيتسك ومدن أخرى من جمهورية لوغانسك الشعبية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا بين السكان المدنيين".وأضاف الكرملين في البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل ، أوضح تقييماته الأساسية لمسار المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين "كزافييه بيتيل أبلغ عن اتصالات مع زعماء أوكرانيا وعدد من الدول الأخرى. أوجز فلاديمير بوتين تقييماته الأساسية لمسار المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين".هذا ووتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, روسيا, لوكسمبورغ