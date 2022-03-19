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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/بوتين-يوضح-لرئيس-وزراء-لوكسمبورغ-الطبيعة-غير-المقبولة-للأنشطة-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا--1060094952.html
بوتين يوضح لرئيس وزراء لوكسمبورغ الطبيعة غير المقبولة للأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
بوتين يوضح لرئيس وزراء لوكسمبورغ الطبيعة غير المقبولة للأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، إلى الضربات الصاروخية المستمرة لقوات الأمن الأوكرانية على جمهورية دونيتسك. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T12:24+0000
2022-03-19T12:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
روسيا
لوكسمبورغ
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وقال الكرملين في بيان "بمبادرة من جانب لكسمبرغ، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء دوقية لكسمبرغ الكبرى إكزافييه بيتيل. ولفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى الهجمات الصاروخية المستمرة التي تشنها قوات الأمن الأوكرانية على دونيتسك ومدن أخرى من جمهورية لوغانسك الشعبية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا بين السكان المدنيين".وأضاف الكرملين في البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل ، أوضح تقييماته الأساسية لمسار المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين "كزافييه بيتيل أبلغ عن اتصالات مع زعماء أوكرانيا وعدد من الدول الأخرى. أوجز فلاديمير بوتين تقييماته الأساسية لمسار المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين".هذا ووتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/لجنة-التحقيق-الروسية-سيتم-تحديد-كل-من-يشارك-في-ارتكاب-جرائم-في-دونباس-وإحالتهم-إلى-المسؤولية-1060094010.html
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, روسيا, لوكسمبورغ

بوتين يوضح لرئيس وزراء لوكسمبورغ الطبيعة غير المقبولة للأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

12:24 GMT 19.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، إلى الضربات الصاروخية المستمرة لقوات الأمن الأوكرانية على جمهورية دونيتسك.
وقال الكرملين في بيان "بمبادرة من جانب لكسمبرغ، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء دوقية لكسمبرغ الكبرى إكزافييه بيتيل. ولفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى الهجمات الصاروخية المستمرة التي تشنها قوات الأمن الأوكرانية على دونيتسك ومدن أخرى من جمهورية لوغانسك الشعبية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا بين السكان المدنيين".
بالإضافة إلى ذلك، أشار بوتين إلى الطبيعة غير المقبولة للأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة في أوكرانيا، والتي تشكل خطرا كبيرا على كل من روسيا وأوروبا بأسرها.
وأضاف الكرملين في البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل ، أوضح تقييماته الأساسية لمسار المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين "كزافييه بيتيل أبلغ عن اتصالات مع زعماء أوكرانيا وعدد من الدول الأخرى. أوجز فلاديمير بوتين تقييماته الأساسية لمسار المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين".
سكان جمهورية دونيتسك الشعبية يساعدون قوات الشرطة العسكرية في توزيع المساعدات الإنسانية والمؤن الغذائية، جمهورية دونيتسك الشعبية، دونباس 14 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
لجنة التحقيق الروسية: سيتم تحديد كل من يشارك في ارتكاب جرائم في دونباس وإحالتهم إلى المسؤولية
12:03 GMT
هذا ووتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرين من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
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