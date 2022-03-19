https://arabic.sputniknews.com/20220319/بولندا-تقترح-حظرا-شاملا-على-التجارة-مع-روسيا-في-الاتحاد-الأوروبي-1060091947.html

بولندا تقترح حظرا شاملا على التجارة مع روسيا في الاتحاد الأوروبي

بولندا تقترح حظرا شاملا على التجارة مع روسيا في الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، اليوم السبت، إن بلاده اقترحت على الاتحاد الأوروبي فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا، داعيا إلى تشديد العقوبات على... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T11:38+0000

2022-03-19T11:38+0000

2022-03-19T11:38+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046820305_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_fde83074479a042010f7e4c283b36832.jpg

ونقلت رويترز عن مورافيسكي قوله: "تقترح بولندا إضافة حظر تجاري إلى حزمة العقوبات هذه في أقرب وقت ممكن، بما يشمل ميناءيها البحريين، وكذلك حظر التجارة البرية".ويرى رئيس الحكومة البولندية إن قطع التجارة الروسية بالكامل سيدفع موسكو إلى "النظر فيما إذا كان سيكون من الأفضل وقف هذه الحرب القاسية"، على حد تعبيره.يذكر أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت قد وافقت الأسبوع الماضي على فرض حزمة رابعة من العقوبات على روسيا، لكنها لم تكشف عن تفاصيل العقوبات، إلا أن الرئاسة الفرنسية قالت إنه سيتم إلغاء وضع روسيا التجاري "كدولة أولى بالرعاية".تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأعلن حرس الحدود البولندي، أمس الجمعة، إن أكثر من مليوني لاجئ دخلوا البلاد قادمين من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط.ونقلت رويترز عن حرس الحدود البولندي تغريدة له على تويتر" أمس الجمعة، قال فيه إنه في التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي) تجاوز عدد اللاجئين من أوكرانيا مليونين، معظمهم من النساء والأطفال".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن