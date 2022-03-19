https://arabic.sputniknews.com/20220319/تعليقات-ساخرة-من-الصينيين-على-تهديدات-بايدن-بمعاقبة-بلادهم-في-حال-دعمت-روسيا-1060098557.html
تعليقات ساخرة من الصينيين على تهديدات بايدن بمعاقبة بلادهم في حال دعمت روسيا
تعليقات ساخرة من الصينيين على تهديدات بايدن بمعاقبة بلادهم في حال دعمت روسيا
علق الصينيون على تهديدات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والذي وعد بـ"معاقبة" بكين في حال دعمت روسيا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T13:42+0000
2022-03-19T13:42+0000
2022-03-19T13:43+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060017763_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecc32c22b9c44b0e5aa29f5358fcfd66.jpg
ورد متصفحو موقع "Guancha" بنسخته الصينية على تصريحات الرئيس الأميركي ووعوده، وقال أحد القراء، ويحمل اسم "Guan_Waihang": "إذا هددنا بايدن وأجبرنا على الانحياز إلى جانب ما، يمكننا فقط قلب الطاولة".هذا وقال البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حاول خلال مكالمة فيديو مدتها 110 دقائق ثني نظيره الصيني عن مساعدة روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أمريكا تقدم أسلحة "دفاعية" فقط إلى كييف.وأضاف البيت الأبيض في إفادة صحفية، أن بايدن "حدد التداعيات والعواقب إذا قدمت الصين دعما ماديا لروسيا"، في مكالمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، كما أكد دعمه للحل الدبلوماسي الأزمة.وأخبر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الصحفيين خلال اتصال هاتفي بعد نقاش الرئيسين، بأن بايدن كان "مباشرا وجوهريا ومفصلا"، بحسب "سي إن إن".
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060017763_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_12dd3390a7707767209b9aa5e61a6689.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
تعليقات ساخرة من الصينيين على تهديدات بايدن بمعاقبة بلادهم في حال دعمت روسيا
13:42 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 19.03.2022) تابعنا عبر
علق الصينيون على تهديدات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والذي وعد بـ"معاقبة" بكين في حال دعمت روسيا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ورد متصفحو موقع "Guancha" بنسخته الصينية على تصريحات الرئيس الأميركي
ووعوده، وقال أحد القراء، ويحمل اسم "Guan_Waihang": "إذا هددنا بايدن وأجبرنا على الانحياز إلى جانب ما، يمكننا فقط قلب الطاولة".
وعلق أحد القراء قائلا: "أنا مزارع صيني، وأنا مستعد لدعم روسيا وبوتين بجهودي الصغيرة"، فيما سخر أحد القراء قائلا: "الرئيس شي، شكرًا لك على عملك الشاق! الاستماع إلى هذيان رجل عجوز مجنون لما يقرب من ساعتين يتطلب الكثير من الجهد".
هذا وقال البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حاول خلال مكالمة فيديو مدتها 110 دقائق ثني نظيره الصيني عن مساعدة روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أمريكا تقدم أسلحة "دفاعية" فقط إلى كييف.
وأضاف البيت الأبيض في إفادة صحفية، أن بايدن "حدد التداعيات والعواقب إذا قدمت الصين دعما ماديا لروسيا"، في مكالمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ
، كما أكد دعمه للحل الدبلوماسي الأزمة.
وأخبر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الصحفيين خلال اتصال هاتفي بعد نقاش الرئيسين، بأن بايدن كان "مباشرا وجوهريا ومفصلا"، بحسب "سي إن إن".