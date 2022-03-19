تغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
21:33 GMT 18.03.2022
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميترى ببسكوف، للصحفيين أن تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أصبحت بالفعل إهانات شخصية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
21:17 GMT 18.03.2022
الدفاع الروسية تعلن أن روسيا مستعدة لضمان حياة القوميين الذين يلقون السلاح في ماريوبول
21:15 GMT 18.03.2022
تقارير: حلفاء أمريكا في أوروبا قد يستخدمون الأصول المستولى عليها من النخبة الروسية لمساعدة أوكرانيا
قال مراسلو وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن مصادر لم تسمها إن حلفاء أمريكا في أوروبا يناقشون إمكانية استخدام الأصول المصادرة الخاصة بالنخب الروسية للمساعدة في تمويل جهود التعافي الأوكرانية.
21:00 GMT 18.03.2022
لوغانسك تعلن مقتل مدنيين بقصف أوكراني
أكد مركز وقف إطلاق النار في جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم، مقتل 3 مديين بقصف للجيش الأوكراني.
20:17 GMT 18.03.2022
تسيير أول قافلة مساعدات إنسانية أممية في أوكرانيا
قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنها تمكنت من تسيير أول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة سومي في أوكرانيا.
19:54 GMT 18.03.2022
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في قمة مجموعة السبع في بروكسل الأسبوع المقبل لبحث الوضع في أوكرانيا.
19:52 GMT 18.03.2022
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشأن الدعم المادي المحتمل من جمهورية الصين الشعبية للعملية الروسية في أوكرانيا وستراقب خطوات بكين.
19:31 GMT 18.03.2022
البيت الأبيض: ناقش بايدن في محادثة مع شي جين بينغ موضوع المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.
19:11 GMT 18.03.2022
البيت الأبيض: بايدن يحذر نظيره الصيني من العواقب ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن أيضًا من الدول الأخرى بسبب مساعدة روسيا في الملف الأوكراني.
18:54 GMT 18.03.2022
موسكو تبلغ كييف أنها مستعدة لفتح الممرات الإنسانية وإطلاق سراح جميع سكان ماريوبول في أي اتجاه من أجل إنقاذ المدينة والناس.
18:43 GMT 18.03.2022
18:42 GMT 18.03.2022
الدفاع الروسية تعلن مواصلة العمليات الإنسانية في ماريوبول وإجلاء أكثر من 13 ألف شخص من المدينة خلال 24 ساعة.
18:42 GMT 18.03.2022
الدفاع الروسية تعلن إجلاء أكثر من 14 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ولوغانسك ودونيتسك إلى روسيا خلال 24 ساعة دون مشاركة كييف.
18:38 GMT 18.03.2022
دبلوماسي أوروبي: ناقش رئيس المجلس الأوروبي مع زيلينسكي إنشاء صندوق دولي لتمويل الجيش الأوكراني واستعادة البلاد.
18:24 GMT 18.03.2022
الخارجية الروسية: نتيجة النشاط المعادي للروس في الدول الغربية فقد مجلس أوروبا معنى وجوده.
18:16 GMT 18.03.2022
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك أن الجيش الأوكراني قصف مدينة غورلوفكا وأطلق 8 قذائف من عيار 122 ملم.
17:22 GMT 18.03.2022
رئيس لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، يفتح تحقيقا في ملابسات أحداث السجن في ماريوبول، حيث تم تعذيب المواطنين المعارضين للنظام الأوكراني.
17:20 GMT 18.03.2022
الكرملين: بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث واصلا تبادل الآراء حول الأوضاع في أوكرانيا. كما بحثا الوضع في المفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا. في هذا السياق، تم تحديد النهج الرئيسي للجانب الروسي لتطوير الاتفاقات المحتملة.
17:10 GMT 18.03.2022
أشار بوتين خلال محادثته مع ماكرون إلى جرائم الحرب العديدة التي ترتكبها القوات الأوكرانية يوميًا.
17:08 GMT 18.03.2022
الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يؤكد أن بولندا تسيء استخدام سلطات الرئيس الحالي للمنظمة، وتفرض تفسيرًا أحادي الجانب للأحداث في أوكرانيا.