https://arabic.sputniknews.com/20220319/تغطية-مباشرة-اليوم-الرابع-والعشرين-من-انطلاق-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060081849.html
تغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرين من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرين من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T04:32+0000
2022-03-19T04:32+0000
2022-03-19T04:32+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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تغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرين من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس تابعنا عبر يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاً القديم أولاً
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، يوم الجمعة، أن طيران القوات المسلحة الروسية قام خلال يوم واحد بتدمير 54 هدفا عسكريا أوكرانيا، كما
أسقطت وسائل الدفاع الجوي
طائرة مسيّرة واحدة.