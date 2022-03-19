https://arabic.sputniknews.com/20220319/تقارب-في-مواقف-موسكو-وكييف-بشأن-حياد-أوكرانيا-زيارة-الرئيس-السوري-للإمارات-1060102909.html

تقارب في مواقف موسكو وكييف بشأن حياد أوكرانيا.. زيارة الرئيس السوري للإمارات

تقارب في مواقف موسكو وكييف بشأن حياد أوكرانيا.. زيارة الرئيس السوري للإمارات

رئيس الوفد الروسي يؤكد التقارب بين مواقف موسكو وكييف بشأن الوضع المحايد لأوكرانيا، والرئيس السوري في زيارة للإمارات هي الأولى من نوعها لدول الخليج منذ 11 عاما،... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T15:00+0000

2022-03-19T15:00+0000

2022-03-19T15:00+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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تقارب في مواقف موسكو وكييف بشأن حياد أوكرانيا...زيارة الرئيس السوري للإمارات تقارب في مواقف موسكو وكييف بشأن حياد أوكرانيا...زيارة الرئيس السوري للإمارات

رئيس الوفد الروسي يؤكد التقارب بين مواقف موسكو وكييف بشأن الوضع المحايد لأوكرانياقال فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، ومساعد الرئيس الروسي، إن موسكو وكييف قرّبا مواقفهما قدر الإمكان بشأن موضوع الوضع المحايد لأوكرانيا.وأضاف أن "موضوع الوضع المحايد وعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو أحد النقاط الرئيسية للمحادثات، مشيرا إلى أن هناك فروقا دقيقة تتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، والضمانات القائمة في حالة رفض الانضمام إلى كتلة الناتو".وأكد ميدينسكي أن موسكو وكييف "في منتصف الطريق"، بشأن قضية نزع السلاح من أوكرانيا كجزء من عملية المفاوضات الجارية بين الطرفين.إلى ذلك، اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت الوصول إلى بحر آزوف، نتيجة هجوم القوات المسلحة الروسية القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.في هذا السياق، قال كبير الباحثين في معهد الاستشراق الروسي، كونستانتين ترويفتسيف، أن التنسيق الروسي مع فرنسا وألمانيا مهم جداً، لأنه يمكن أن يساعد في الوصول إلى اتفاق بين الطرفين الروسي والأوكراني.وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "أبواب الناتو أصبحت مغلقة أمام أوكرانيا بالفعل، معتبرا ذلك "أمراً إيجابياً"، لكنه أشار إلى "أنه مازالت هناك عوائق جدية في الوصول إلى الاتفاق".الرئيس السوري في زيارة للإمارات هي الأولى من نوعها لدول الخليج منذ 11 عاماأكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،، أن سوريا تعد ركيزة أساسية من ‏ركائز الأمن العربي، مؤكدا حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع سوريا.جاء ذلك في لقاء جمعه مع الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارته لدولة الإمارات، التي تُعد الأولى من نوعها للخليج منذ 11 عاما.وأعرب محمد بن زايد خلال لقائه بالرئيس السوري، بشار الأسد، في قصر الشاطئ في أبو ظبي، "عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء".إلى ذلك، أعربت الخارجية الأمريكية، عن "خيبة الأمل والانزعاج" من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات، مؤكدة رفضها لما وصفته "محاولات إضفاء الشرعية" على الحكومة السورية.وأشار إلى أن هذه الزيارة تدل على أن هناك تطورات متسارعة تسير لصالح المنظومة المشرقية الصاعدة وتراجع في المنظومة الغربية الأمريكية، كما تشير إلى فشل المشروع الأمريكي الغربي في منطقة المشرق العربي.إسبانيا تعلن دعمها لموقف المغرب بشأن قضية الصحراء الغربيةأعلنت الحكومة الإسبانية، للمرة الأولى دعمها موقف المغرب في قضية الصحراء الغربية، معتبرة أن "مبادرة الحكم الذاتي المُقَدمة في 2007 (من جانب المغرب) هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع" بين الرباط وجبهة بوليساريو.وأضافت في بيان، أن " مدريد تدخل اليوم مرحلة جديدة في علاقاتها مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل، واحترام الاتفاقات، وغياب الإجراءات الأحادية، والشفافية والتواصل الدائم".يأتي ذلك بُعيد صدور بيان عن الديوان الملكي المغربي، أشار إلى رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اعتبر فيها أن مبادرة "الحكم الذاتي" المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية من أجل تسوية الخلاف".وأشار إلى أن إسبانيا ترى أن مقترح الحكم الذاتي جدي وواقعي وقد يكون الحل لإنهاء استعمار الصحراء الغربية، معتبرا أن الموقف الإسباني مجرد إشادة بجهود المغرب وليس تأييداً لهذا القرار.للمزيد من عالم سبوتنيك

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