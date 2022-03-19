https://arabic.sputniknews.com/20220319/تنزانيا-مقتل-23-شخصا-على-الأقل-في-حادث-مروع-1060104368.html
تنزانيا.. مقتل 23 شخصا على الأقل في حادث مروع
تنزانيا.. مقتل 23 شخصا على الأقل في حادث مروع
لقى ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم بعد اصطدام حافلة بشاحنة فى شرق تنزانيا، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T15:26+0000
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وقال قائد الشرطة في منطقة موروجورو الشرقية فورتوناتوس مسلم، إن الحادث وقع مساء الجمعة، في ميليلا كيباوني، على بعد 200 كيلومتر غرب المدينة الساحلية والمركز الاقتصادي دار السلام، على ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.وأوضح أن "سائق الشاحنة، الذي كان متوجها من ميناء دار السلام إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، كان يتجاوز دراجة نارية عندما اصطدمت السيارتان وجها لوجه".فيما كانت الحافلة تسير في الاتجاه المعاكس متجهة من مدينة مبيا الغربية إلى مدينة طنجة الساحلية الواقعة في أقصى شمال تنزانيا غرب المحيط الهندي.وكانت الرئاسة التنزانية أعلنت في وقت متأخر من الليلة الماضية أن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 38 آخرون في الحادث المروع.وقد توفي أحد الجرحى منذ ذلك الحين.وقال قائد عمليات الشرطة في تنزانيا ليبراتوس ساباس: "تم نقل ثلاثة جرحى إلى مستشفى موهمبيلي الوطني في دار السلام لتلقي مزيد من العلاج".وقدمت الرئيسة سامية سولو حسن تعازيها عبر "تويتر"، وحثت "مستخدمي الطريق على الالتزام بقواعد المرور".وشهدت تنزانيا خلال السنوات الأخيرة الماضية سلسلة من حوادث المرور القاتلة.والاثنين الماضي، لقى أربعة أشخاص مصرعهم فى حادث حافلة خارج بلدة تندوما بجنوب غرب البلاد كانت فى طريقها إلى دار السلام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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تنزانيا.. مقتل 23 شخصا على الأقل في حادث مروع
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لقى ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم بعد اصطدام حافلة بشاحنة فى شرق تنزانيا، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.
وقال قائد الشرطة في منطقة موروجورو الشرقية فورتوناتوس مسلم، إن الحادث وقع مساء الجمعة، في ميليلا كيباوني، على بعد 200 كيلومتر غرب المدينة الساحلية والمركز الاقتصادي دار السلام، على ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية
.
وأوضح أن "سائق الشاحنة، الذي كان متوجها من ميناء دار السلام إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، كان يتجاوز دراجة نارية عندما اصطدمت السيارتان وجها لوجه".
فيما كانت الحافلة تسير في الاتجاه المعاكس متجهة من مدينة مبيا الغربية إلى مدينة طنجة الساحلية الواقعة في أقصى شمال تنزانيا غرب المحيط الهندي.
وكانت الرئاسة التنزانية أعلنت في وقت متأخر من الليلة الماضية أن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 38 آخرون في الحادث المروع.
وقد توفي أحد الجرحى منذ ذلك الحين.
وقال قائد عمليات الشرطة في تنزانيا ليبراتوس ساباس: "تم نقل ثلاثة جرحى إلى مستشفى موهمبيلي الوطني في دار السلام لتلقي مزيد من العلاج".
وقدمت الرئيسة سامية سولو حسن
تعازيها عبر "تويتر"، وحثت "مستخدمي الطريق على الالتزام بقواعد المرور".
وشهدت تنزانيا خلال السنوات الأخيرة الماضية سلسلة من حوادث المرور القاتلة.
والاثنين الماضي، لقى أربعة أشخاص مصرعهم فى حادث حافلة خارج بلدة تندوما بجنوب غرب البلاد كانت فى طريقها إلى دار السلام.