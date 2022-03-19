https://arabic.sputniknews.com/20220319/تويتر-يسمح-قريبا-لمستخدميه-بإضافة-الضمائر-إلى-ملفهم-الشخصي-1060086726.html
تويتر يسمح قريبا لمستخدميه بإضافة "الضمائر" إلى ملفهم الشخصي
تويتر يسمح قريبا لمستخدميه بإضافة "الضمائر" إلى ملفهم الشخصي
كشفت تسريبات حديثة أن موقع التغريدات "تويتر" يقترب من إضافة مساحة لـ"الضمائر" في قسم الملف الشخصي الخاص بمستخدميه، إلى جانب بياناتهم الأخرى. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T09:16+0000
2022-03-19T09:16+0000
2022-03-19T09:16+0000
تويتر
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1048406148_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4dbadcc1da9856acc3e8f7ddf2c54bad.jpg
وكان أول من اكتشف التسريب، أليساندرو بالوزي، الذي نشر عبر حسابه الخانة التي تتيح لمستخدمي "تويتر" إضافة أي ضمير يرغبون في استخدامه.ولم يعلن "تويتر" رسميا بعد عن تاريخ طرحه لخانة "الضمائر" في الملف الشخصي.يشار إلى أن موقع "فيسبوك" يتيح لمستخدميه اختيار ضمائرهم منذ سنوات، على الرغم من أن خياراتهم محدودة بثلاثة ضمائر فقط، كما بدأ تطبيق "إنستغرام" العام الماضي في السماح لمستخدميه بعرض ما يصل إلى 4 ضمائر بجوار أسمائهم في ملفهم الشخصي، كما قدمت شبكة التوظيف "لينكد إن" مساحة مخصصة للضمائر في الملفات الشخصية في عام 2021.وبعد لجوء الملايين للعمل من المنزل بسبب فيروس "كورونا" المستجد، سمحت تطبيقات الفيديو مثل "زووم" للمستخدمين بإظهار ضمائرهم بجوار أسمائهم خلال اجتماعات الفيديو الافتراضية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1048406148_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f5d589e953ab4e3cf0ab34a978ddfd37.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر, مجتمع, منوعات
تويتر يسمح قريبا لمستخدميه بإضافة "الضمائر" إلى ملفهم الشخصي
تابعنا عبر
كشفت تسريبات حديثة أن موقع التغريدات "تويتر" يقترب من إضافة مساحة لـ"الضمائر" في قسم الملف الشخصي الخاص بمستخدميه، إلى جانب بياناتهم الأخرى.
وكان أول من اكتشف التسريب، أليساندرو بالوزي، الذي نشر عبر حسابه الخانة التي تتيح لمستخدمي "تويتر" إضافة أي ضمير يرغبون في استخدامه.
ولم يعلن "تويتر" رسميا بعد عن تاريخ طرحه لخانة "الضمائر" في الملف الشخصي.
يشار إلى أن موقع "فيسبوك" يتيح لمستخدميه اختيار ضمائرهم منذ سنوات، على الرغم من أن خياراتهم محدودة بثلاثة ضمائر فقط، كما بدأ تطبيق "إنستغرام" العام الماضي في السماح لمستخدميه بعرض ما يصل إلى 4 ضمائر بجوار أسمائهم في ملفهم الشخصي، كما قدمت شبكة التوظيف "لينكد إن" مساحة مخصصة للضمائر في الملفات الشخصية في عام 2021.
وبعد لجوء الملايين للعمل من المنزل بسبب فيروس "كورونا" المستجد، سمحت تطبيقات الفيديو مثل "زووم" للمستخدمين بإظهار ضمائرهم بجوار أسمائهم خلال اجتماعات الفيديو الافتراضية.