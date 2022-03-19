عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220319/تويتر-يسمح-قريبا-لمستخدميه-بإضافة-الضمائر-إلى-ملفهم-الشخصي-1060086726.html
تويتر يسمح قريبا لمستخدميه بإضافة "الضمائر" إلى ملفهم الشخصي
تويتر يسمح قريبا لمستخدميه بإضافة "الضمائر" إلى ملفهم الشخصي
كشفت تسريبات حديثة أن موقع التغريدات "تويتر" يقترب من إضافة مساحة لـ"الضمائر" في قسم الملف ‏الشخصي الخاص بمستخدميه، إلى جانب بياناتهم الأخرى.‏ 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T09:16+0000
2022-03-19T09:16+0000
تويتر
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1048406148_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4dbadcc1da9856acc3e8f7ddf2c54bad.jpg
وكان أول من اكتشف التسريب، أليساندرو بالوزي، الذي نشر عبر حسابه الخانة التي تتيح لمستخدمي "تويتر" إضافة أي ضمير يرغبون في استخدامه.ولم يعلن "تويتر" رسميا بعد عن تاريخ طرحه لخانة "الضمائر" في الملف الشخصي.يشار إلى أن موقع "فيسبوك" يتيح لمستخدميه اختيار ضمائرهم منذ سنوات، على الرغم من أن خياراتهم محدودة بثلاثة ضمائر فقط، كما بدأ تطبيق "إنستغرام" العام الماضي في السماح لمستخدميه بعرض ما يصل إلى 4 ضمائر بجوار أسمائهم في ملفهم الشخصي، كما قدمت شبكة التوظيف "لينكد إن" مساحة مخصصة للضمائر في الملفات الشخصية في عام 2021.وبعد لجوء الملايين للعمل من المنزل بسبب فيروس "كورونا" المستجد، سمحت تطبيقات الفيديو مثل "زووم" للمستخدمين بإظهار ضمائرهم بجوار أسمائهم خلال اجتماعات الفيديو الافتراضية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1048406148_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f5d589e953ab4e3cf0ab34a978ddfd37.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تويتر, مجتمع, منوعات

تويتر يسمح قريبا لمستخدميه بإضافة "الضمائر" إلى ملفهم الشخصي

09:16 GMT 19.03.2022
© REUTERS / Brendan McDermidتطبيق "تويتر"
تطبيق تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
تطبيق "تويتر"
© REUTERS / Brendan McDermid
تابعنا عبرGoogle news
كشفت تسريبات حديثة أن موقع التغريدات "تويتر" يقترب من إضافة مساحة لـ"الضمائر" في قسم الملف ‏الشخصي الخاص بمستخدميه، إلى جانب بياناتهم الأخرى.‏
وكان أول من اكتشف التسريب، أليساندرو بالوزي، الذي نشر عبر حسابه الخانة التي تتيح لمستخدمي "تويتر" إضافة أي ضمير يرغبون في استخدامه.
ولم يعلن "تويتر" رسميا بعد عن تاريخ طرحه لخانة "الضمائر" في الملف الشخصي.
يشار إلى أن موقع "فيسبوك" يتيح لمستخدميه اختيار ضمائرهم منذ سنوات، على الرغم من أن خياراتهم محدودة بثلاثة ضمائر فقط، كما بدأ تطبيق "إنستغرام" العام الماضي في السماح لمستخدميه بعرض ما يصل إلى 4 ضمائر بجوار أسمائهم في ملفهم الشخصي، كما قدمت شبكة التوظيف "لينكد إن" مساحة مخصصة للضمائر في الملفات الشخصية في عام 2021.
وبعد لجوء الملايين للعمل من المنزل بسبب فيروس "كورونا" المستجد، سمحت تطبيقات الفيديو مثل "زووم" للمستخدمين بإظهار ضمائرهم بجوار أسمائهم خلال اجتماعات الفيديو الافتراضية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرين من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала