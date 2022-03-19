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https://arabic.sputniknews.com/20220319/حفل-موسيقي-تكريما-لفريق-كاماز-الروسي-1060108992.html
حفل موسيقي تكريما لفريق كاماز الروسي
حفل موسيقي تكريما لفريق كاماز الروسي
تم الاحتفال بانتصار فريق كاماز في ماراثون "رالي داكار 2022" بحفل موسيقي سيمفوني. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
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رياضة
روسيا
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عزفت الأوركسترا السيمفونية لجمهورية تتارستان بقيادة قائد الأوركسترا ألكسندر سلادكوفسكي وعازف البيانو الموهوب دينيس ماتسويف، أعمالاً مشهورة عالميًا لتشايكوفسكي وسفيريدوف وجيرشوين.يذكر أن فريق "كاماز ماستر" الروسي هيمن على منصة التتويج في "رالي داكار 2022" للشاحنات، بعد أن فاز باثني عشر انتصارًا في اثنتي عشرة مرحلة. وكان هذا الفوز هو التاسع عشر في التاريخ للمنتخب الروسي.
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رياضة, روسيا

حفل موسيقي تكريما لفريق كاماز الروسي

16:55 GMT 19.03.2022
© Sputnik . KAMAZ-master / الذهاب إلى بنك الصورأداء طاقم فريق "كاماز-ماستر" الرياضي في ماراثون رالي دكار في المملكة العربية السعودية، 8 يناير 2020
أداء طاقم فريق كاماز-ماستر الرياضي في ماراثون رالي دكار في المملكة العربية السعودية، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
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تم الاحتفال بانتصار فريق كاماز في ماراثون "رالي داكار 2022" بحفل موسيقي سيمفوني.
عزفت الأوركسترا السيمفونية لجمهورية تتارستان بقيادة قائد الأوركسترا ألكسندر سلادكوفسكي وعازف البيانو الموهوب دينيس ماتسويف، أعمالاً مشهورة عالميًا لتشايكوفسكي وسفيريدوف وجيرشوين.
يذكر أن فريق "كاماز ماستر" الروسي هيمن على منصة التتويج في "رالي داكار 2022" للشاحنات، بعد أن فاز باثني عشر انتصارًا في اثنتي عشرة مرحلة. وكان هذا الفوز هو التاسع عشر في التاريخ للمنتخب الروسي.
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