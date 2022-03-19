https://arabic.sputniknews.com/20220319/حفل-موسيقي-تكريما-لفريق-كاماز-الروسي-1060108992.html
حفل موسيقي تكريما لفريق كاماز الروسي
حفل موسيقي تكريما لفريق كاماز الروسي
تم الاحتفال بانتصار فريق كاماز في ماراثون "رالي داكار 2022" بحفل موسيقي سيمفوني. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T16:55+0000
2022-03-19T16:55+0000
2022-03-19T16:55+0000
رياضة
روسيا
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عزفت الأوركسترا السيمفونية لجمهورية تتارستان بقيادة قائد الأوركسترا ألكسندر سلادكوفسكي وعازف البيانو الموهوب دينيس ماتسويف، أعمالاً مشهورة عالميًا لتشايكوفسكي وسفيريدوف وجيرشوين.يذكر أن فريق "كاماز ماستر" الروسي هيمن على منصة التتويج في "رالي داكار 2022" للشاحنات، بعد أن فاز باثني عشر انتصارًا في اثنتي عشرة مرحلة. وكان هذا الفوز هو التاسع عشر في التاريخ للمنتخب الروسي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, روسيا
حفل موسيقي تكريما لفريق كاماز الروسي
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تم الاحتفال بانتصار فريق كاماز في ماراثون "رالي داكار 2022" بحفل موسيقي سيمفوني.
عزفت الأوركسترا السيمفونية لجمهورية تتارستان بقيادة قائد الأوركسترا ألكسندر سلادكوفسكي وعازف البيانو الموهوب دينيس ماتسويف، أعمالاً مشهورة
عالميًا لتشايكوفسكي وسفيريدوف وجيرشوين.
يذكر أن فريق "كاماز ماستر" الروسي هيمن على منصة التتويج في "رالي داكار 2022" للشاحنات، بعد أن فاز باثني عشر انتصارًا في اثنتي عشرة مرحلة. وكان هذا الفوز هو التاسع عشر في التاريخ للمنتخب الروسي.