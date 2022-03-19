https://arabic.sputniknews.com/20220319/خبير-زيارة-الأسد-للإمارات-مهمة-جدا-وتؤسس-لزيارات-عربية-لسوريا--1060101295.html
خبير: زيارة الأسد للإمارات مهمة جدا وتؤسس لزيارات عربية لسوريا
خبير: زيارة الأسد للإمارات مهمة جدا وتؤسس لزيارات عربية لسوريا
كشف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أهداف زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات ولقائه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T14:34+0000
2022-03-19T14:34+0000
2022-03-19T14:34+0000
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حول العالم
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خبير: زيارة الأسد للإمارات هامة جدا وتؤسس لزيارات عربية لسوريا
خبير: زيارة الأسد للإمارات هامة جدا وتؤسس لزيارات عربية لسوريا
وقال قرقاش، عبر حسابه على "تويتر"، إن "زيارة الرئيس السوري بشار الأسد تنطلق من توجه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري"، مضيفاً أنها تأتي من "قناعة إماراتية بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم".يقول الباحث السياسي غسان يوسف، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:ويقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامجنا:وأشار علوش إلى أن "هناك قناعة متزايدة في المنطقة ولدى دول الخليج تحديداً بأن الأسد انتصر في الحرب وأن مواصلة الانكفاء عن سوريا لن يؤدي سوى إلى تهميش الدور العربي وزيادة تأثير القوى الإقليمية الأخرى المنافسة كتركيا وإيران".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: زيارة الأسد للإمارات مهمة جدا وتؤسس لزيارات عربية لسوريا
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كشف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أهداف زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات ولقائه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.
وقال قرقاش، عبر حسابه على "تويتر"، إن "زيارة الرئيس السوري بشار الأسد تنطلق من توجه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري"، مضيفاً أنها تأتي من "قناعة إماراتية بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم".
يقول الباحث السياسي غسان يوسف، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" تعتبر زيارة الرئيس بشار الأسد هامة جدا في هذا التوقيت، خصوصا أن سوريا والإمارات تتشاركان النظر إلى ما يحدث في أوكرانيا، خاصة أن الإمارات اتخذت موقفا محايدا في هذه الأزمة، رغم الضغوطات الأمريكية عليها، وهي زيارة هامة لأنها الزيارة الأولى للرئيس الأسد بعد المقاطعة التي فرضتها جامعة الدول العربية، وستؤسس لزيارات عربية لسوريا في المستقبل المنظور".
ويقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامجنا:
"النظر إلى أن هذه أول زيارة للرئيس بشار الأسد إلى دولة عربية بعد الحرب، فهي مؤشر إضافي على تفكك تدريجي لعزلته العربية. ولن تنتهي هذه العزلة بالكامل في المستقبل المنظور، لكنّ هذا الاتجاه يكتسب المزيد من الزخم".
وأشار علوش إلى أن "هناك قناعة متزايدة في المنطقة ولدى دول الخليج تحديداً بأن الأسد انتصر في الحرب وأن مواصلة الانكفاء عن سوريا لن يؤدي سوى إلى تهميش الدور العربي وزيادة تأثير القوى الإقليمية الأخرى المنافسة كتركيا وإيران".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..