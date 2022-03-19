https://arabic.sputniknews.com/20220319/دول-الخليج-تعيد-تموضعها-على-الساحة-الدولية-وخطوات-مرتقبة-تزعج-واشنطن-1060099103.html

دول الخليج تعيد تموضعها على الساحة الدولية... وخطوات مرتقبة تزعج واشنطن

دول الخليج تعيد تموضعها على الساحة الدولية... وخطوات مرتقبة تزعج واشنطن

خطوات ومواقف مغايرة اتخذتها دول الخليج وفي مقدمتها السعودية والإمارات خلال الأيام الأخيرة، ما يشير إلى أن البلدين يقودان دول الخليج العربية إلى إعادة تموضع... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T13:51+0000

2022-03-19T13:51+0000

2022-03-19T13:51+0000

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يتفق الخبراء حول مساعي دول الخليج لرسم خارطة مصالحها وفق التغيرات العالمية الجديدة، والتي يتراجع فيها دور واشنطن والغرب لصالح روسيا والصين، ورغم العلاقات القوية التي تربط واشنطن بالخليج، إلا أن إدارة بايدن لم تكن عند المستوى المطلوب في مواقفها مع الخليج، بحسب تأكيد العديد من المصادر الخليجية.تبلورت المواقف الجديدة للبلدين في رفضهما رفع إنتاج النفط بعد حاولت العديد من العواصم الغربية ممارسة الضغوط على البلدين، على أمل إشراكهما في المشهد، فيما جاء الرد من العاصمتين بالرفض.لم تقف الخطوات الخليجية عند عدم الاستجابة للغرب بشأن النفط، بل توالت الخطوات والمواقف التي تؤكد بما لا يدع للشك توجه الخليج نحو رسم مصالحه وفقا للتغيرات الجديدة، والتي توجت بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات في خطوة تمثل أعلى درجات هذا التحرك، خاصة أن واشنطن حرصت طوال السنوات الماضية على عرقلة أي مسار تقارب بين الخليج وسوريا.في الوقت التي تحدثت فيه تقارير عن رفض ولي العهد السعودي إجراء مكالمة هاتفية مع الجانب الأمريكي، أجرى ابن سلمان مكالمة مطلع مارس/ آذار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.حالة الاستياء الأمريكية عبرت عنها وزارة الخارجية الأمريكية في نفس يوم الزيارة، حيث أعربت الجمعة، عن شعورها بـ"خيبة أمل وانزعاج عميقين" من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة،أمس الجمعة.مصير واحدفي الإطار قال العميد متقاعد عبدالله عسيري، الخبير العسكري السعودي، إن سياسة دول الخليجة المرتبطة بمصير واحد تقوم بمراجعة السياسات بشكل مستمر، وأنها تتخذ الخطوات اللازمة في الوقت الذي ينبغي أن تتخذها فيه وفقا لمصالحها.ويرى أن التقارب الخليجي مع سوريا عبر الإمارات، يعبر عن رغبة خليجية ووحدة صف من أجل معالجة الأوضاع التي مرت بها بعض الدول العربية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الوقت الراهن يحتاج لمعالجة الأوضاع السياسية في جميع الدول العربية التي شهدت اضطرابات وعلى رأسها سوريا والعراق وليبيا واليمن.وبحسب الخبير العسكري السوري، أن دول الخليجي تسعى لإرساء الاستقرار والسلام، وأن ما تملكه من قوة اقتصادية تجعلها مؤثرة في المشهد بشكل قوي، وهو ما برهنت عليه الأزمة الأخيرة، والذي حرصت فيه دول الخليج على الاستقرار.وأشار إلى أن الإدارة الحالية في واشنطن لم تكن حكيمة في التعامل مع الأزمات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق باليمن وتدخلات إيران في الشأن العربي.إعادة تموضعوشدد على أنه رغم العلاقات القوية والوطيدة مع واشنطن، إلا أن الدول الخليجية حريصة على تحقيق مصالحها وفق السياسات المتغيرة وإقامة العلاقات والتعاون وفقا لرؤيتها وما تراه من منطلق سيادتها وتحديد أولوياتها.من ناحيته قال خميس بن عبيد القطيطي المحلل السياسي العماني، إن زيارة الرئيس الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة ليست مفاجئة للكثير من المراقبين، حيث سبقها حالة من البناء على المسار السوري- الخليجي، والتي بدأت من مسقط ولن تنتهي في أبو ظبي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن جولة الرئيس السوري ستشمل عواصم الدول الخليجية الأخرى، ولم يستبعد أن تسجل الرياض موقفا وشيكا نحو دمشق، يقود بقية العرب باتجاه سوريا.رسائل خليجيةوأشار إلى أن اللافت في الزيارة هو مستوى الرد الخليجي، الذي بدأ من العاصمة الإماراتية والرسالة القوية التي وجهتها إلى عواصم القرار العالمي، باعتبار أن مثل هذه القرارات في دول الخليج اليوم ليست مرتبطة بمواقف الغرب عموما والولايات المتحدة خاصة.ويرى أن تعليق الخارجية الأمريكية أبرز حالة الاستياء وخيبة الأمل، كما عبر عنها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.زيارة الأسد إلى الإمارات سبقها رسائل أخرى مثل اعتماد اليوان الصيني للتداول بين الرياض وبكين في سوق النفط، وكذلك الإصرار الخليجي على إبقاء سقف "أوبك" في تصدير النفط.تحرك خليجي على الساحة الدوليةويرى الخبير العماني أن كل هذه الرسائل تؤكد أن التوجه الخليجي يتسارع نحو تموضع في خارطة التحالفات العالمية، على خلفية المشهد العالمي الذي بدأ يتشكل اليوم من خلال صعود روسي - صيني على حساب المحور الغربي، الذي لا يملك إلا أن يراقب المشهد، عل وعسى أن تحدث معجزة توقف هذا التحول الجيواستراتيجي العالمي.خطوة مبكرةيرجح القطيطي أن دول الخليج تود أن تقدم نفسها بشكل مبكر جدا على أنها رقم مهم في المعادلة الدولية، وأنه يمكنها الاستفادة من الحالة الدولية الراهنة عبر لافتة "أن العالم يتغير ونحن أيضا نبحث عن مصالحنا، كدول ذات سيادة ونملك من المصادر ما يمكن تقديمه كأوراق رابحة في هذا المعادلة الدولية".توازنات عالميةوتابع: "أن دول الخليج اليوم تسعى لتحقيق مصالحها وفقا لحالة التوازنات العالمية، وهناك إعادة صياغة جديدة في العلاقات الدولية، رغم أن التحالف مع واشنطن ما زال يتسيد الموقف، لكن يجب هنا أن يتم التمييز بين التحالف والتبعية في العلاقات الدولية".موقف حاسموفي وقت سابق قال الدكتور محمد سرور الصبان كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا، إن المساعي الأوروبية لزيادة إنتاج النفط من قبل الدول التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة مثل السعودية والإمارات ووجهت بتحفظ شديد من السعودية والإمارات.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة هما عضوان في "أوبك بلس" يلتزمتان بقرارات التحالف، ما يعني أن المطالب الفردية من أي جهة لا يمكن قبولها، لأن ذلك يعني خرق الاتفاق والالتزام، وأن البلدين لم يخرقا أي اتفاق أو التزام.وأوضح أن إجابة المملكة كانت عبر حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ"أننا عضو في تحالف أوبك بلس، والتحالف يعمل على إحداث توازن في الأسواق".وتابع الصبان بقوله: "ما تدعيه وكالة الطاقة الدولية بالحديث عن نقص قادم في الصادرات الروسية بنحو 3 مليون برميل يوميا هو استباق غير علمي للأحداث، وليس من المؤكد أن يتم ذلك".وأشار إلى وجود نقص طفيف في الصادرات الروسية لكنه لن يصل إلى الرقم الذي تدعيه وكالة الطاقة.

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