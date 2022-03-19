https://arabic.sputniknews.com/20220319/رئيس-كوريا-الجنوبية-المنتخب-يطالب-بتعويض-صغار-التجار-المتضررين-من-كورونا-1060109267.html
رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يطالب بتعويض صغار التجار المتضررين من كورونا
رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يطالب بتعويض صغار التجار المتضررين من كورونا
طلب رئيس كوريا الجنوبية، المنتخب، يون سيوك-يول بالعمل على تعويض صغر التجار والعاملين لحسابهم الخاص الذين تضرروا من أزمة كورونا. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T17:08+0000
2022-03-19T17:08+0000
2022-03-19T17:08+0000
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
رئاسة كوريا الجنوبية
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وترأس يون الاجتماع الأول للجنته الانتقالية الرئاسية، ودعاها إلى "تولي الأولوية القصوى للتغلب على أزمة كوفيد-19، بما في ذلك تعويض التجار الصغار والعاملين لحسابهم الخاص االمتضررين من الجائحة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".وتتكون اللجنة من 7 لجان فرعية دائمة، إلى جانب مجموعة استشارية للوحدة الوطنية، ولجان خاصة لأزمة كورونا والتنمية الإقليمية المتوازنة، ويترأس اللجنة الانتقالية رئيس حزب الشعب "آن تشول-سو"، المرشح الرئاسي الذي سحب ترشيحه لصالح "يون"، وتم تحديد يوم 10 مايو/ أيار المقبل موعدا لتنصيب "يون" رئيسا للبلاد.وقال خلال الاجتماع: "ينتشر فيروس كورونا المستجد بسرعة مجددا.. يجب أن تركز اللجنة الخاصة المعنية بأزمة كوفيد-19 على تدابير التعويض لأصحاب المشروعات الصغيرة بوجه خاص، بالإضافة إلى قضايا الوقاية من الفيروس والقضايا الطبية".وشدد على أنه "يجب منح كل الناس الفرصة العادلة بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه"، مضيفا: "يمكن تحقيق التكامل عندما يثق الناس بالحكومة ويؤمنون بها"، وطالب أعضاء اللجنة بتفقد الأماكن خارج مكاتبهم للتوصل إلى حلول.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, رئاسة كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يطالب بتعويض صغار التجار المتضررين من كورونا
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طلب رئيس كوريا الجنوبية، المنتخب، يون سيوك-يول بالعمل على تعويض صغر التجار والعاملين لحسابهم الخاص الذين تضرروا من أزمة كورونا.
وترأس يون الاجتماع الأول للجنته الانتقالية الرئاسية، ودعاها إلى "تولي الأولوية القصوى للتغلب على أزمة كوفيد-19، بما في ذلك تعويض التجار الصغار والعاملين لحسابهم الخاص االمتضررين من الجائحة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"
.
وتتكون اللجنة من 7 لجان فرعية دائمة، إلى جانب مجموعة استشارية للوحدة الوطنية، ولجان خاصة لأزمة كورونا
والتنمية الإقليمية المتوازنة، ويترأس اللجنة الانتقالية رئيس حزب الشعب "آن تشول-سو"، المرشح الرئاسي الذي سحب ترشيحه لصالح "يون"، وتم تحديد يوم 10 مايو/ أيار المقبل موعدا لتنصيب "يون" رئيسا للبلاد.
وقال خلال الاجتماع: "ينتشر فيروس كورونا المستجد بسرعة مجددا.. يجب أن تركز اللجنة الخاصة المعنية بأزمة كوفيد-19 على تدابير التعويض لأصحاب المشروعات الصغيرة بوجه خاص، بالإضافة إلى قضايا الوقاية من الفيروس والقضايا الطبية".
وشدد على أنه "يجب منح كل الناس الفرصة العادلة بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه"، مضيفا: "يمكن تحقيق التكامل عندما يثق الناس بالحكومة ويؤمنون بها"، وطالب أعضاء اللجنة بتفقد الأماكن خارج مكاتبهم للتوصل إلى حلول.