https://arabic.sputniknews.com/20220319/رجل-يحاول-اختطاف-امرأة-بالخطأ-بعد-أن-خلط-بينها-وبين-زوجته-1060107941.html
رجل يحاول اختطاف امرأة بالخطأ بعد أن خلط بينها وبين زوجته
رجل يحاول اختطاف امرأة بالخطأ بعد أن خلط بينها وبين زوجته
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل من ولاية يوتا الأمريكية، حاول خطف امرأة ووضعها في صندوق سيارته. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T16:32+0000
2022-03-19T16:32+0000
2022-03-19T16:32+0000
مجتمع
منوعات
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وأكد الرجل في تحقيقات الشرطة معه أنه حاول خطف الضحية بعد أن ظن أنها زوجته، وفقا لصحيفة "سالت ليك سيتي تريبيون" الأمريكية.وكشفت كاميرات المراقبة في الشارع أن الرجل كان يجلس داخل سيارته بجانب الرصيف، في يوم الثلاثاء الماضي، عندما كانت المرأة تسير بجواره، وما أن رآها حتى خرج من السيارة وفتح صندوقها، وبدأ يسحب المرأة بعنف، لكنها سقطت أرضا، وهي تقاوم وتحاول الدفاع عن نفسها، وبدأ الرجل في سحب حقيبتها منها.وقاومت المرأة الرجل بشد حقيبتها ومنعها له من أخذها، لكنه سدد لكمة لها في الوجه، قبل أن يهرب ويقود سيارته بسرعة عالية.وتم القبض على الرجل من قبل ضباط شرطة مدينة بريغهام، الذين اتصلوا بعد ذلك بشرطة مدينة لوغان لاستلامه.وأخبر الرجل ضباط لوغان أنه تشاجر هو وزوجته في المنزل قبل وقوع الحادث، وأضاف أيضا أنه كان يعاقر الخمر، واعتقد أن المرأة التي كانت تسير على الرصيف هي زوجته، وأنه كان يريد "إمساكها ووضعها في السيارة للعودة إلى المنزل"، بحسب تعبيره.وتابع الرجل أنه عندما أدرك أن المرأة التي كان يحاول اختطافها ليست زوجته، تركها في الحال وفر هاربا، مضيفا أنه لا يتذكر ضربها أو سرقة حقيبتها.وتم توجيه إلى الرجل تهم محتملة في الخطف والسرقة والاعتداء.
https://arabic.sputniknews.com/20210822/أسرة-أمريكية-تفوز-بـ2-مليون-بفضل-دخولهم-دورة-المياه-1049906504.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
رجل يحاول اختطاف امرأة بالخطأ بعد أن خلط بينها وبين زوجته
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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل من ولاية يوتا الأمريكية، حاول خطف امرأة ووضعها في صندوق سيارته.
وأكد الرجل في تحقيقات الشرطة معه أنه حاول خطف الضحية بعد أن ظن أنها زوجته، وفقا لصحيفة "سالت ليك سيتي تريبيون"
الأمريكية.
وكشفت كاميرات المراقبة في الشارع أن الرجل كان يجلس داخل سيارته بجانب الرصيف، في يوم الثلاثاء الماضي، عندما كانت المرأة تسير بجواره، وما أن رآها حتى خرج من السيارة وفتح صندوقها، وبدأ يسحب المرأة بعنف، لكنها سقطت أرضا، وهي تقاوم وتحاول الدفاع عن نفسها، وبدأ الرجل في سحب حقيبتها منها.
وقاومت المرأة الرجل بشد حقيبتها ومنعها له من أخذها، لكنه سدد لكمة لها في الوجه، قبل أن يهرب ويقود سيارته بسرعة عالية.
وتم القبض على الرجل من قبل ضباط شرطة مدينة بريغهام، الذين اتصلوا بعد ذلك بشرطة مدينة لوغان لاستلامه.
وأخبر الرجل ضباط لوغان أنه تشاجر هو وزوجته في المنزل قبل وقوع الحادث، وأضاف أيضا أنه كان يعاقر الخمر، واعتقد أن المرأة التي كانت تسير على الرصيف هي زوجته، وأنه كان يريد "إمساكها ووضعها في السيارة للعودة إلى المنزل"، بحسب تعبيره.
وتابع الرجل أنه عندما أدرك أن المرأة التي كان يحاول اختطافها ليست زوجته، تركها في الحال وفر هاربا، مضيفا أنه لا يتذكر ضربها أو سرقة حقيبتها.
وتم توجيه إلى الرجل تهم محتملة في الخطف والسرقة والاعتداء.