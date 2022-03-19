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رد نصر الله على سؤال حول إرسال قوات للقتال في أوكرانيا يثير تفاعلا على الإنترنت
رد نصر الله على سؤال حول إرسال قوات للقتال في أوكرانيا يثير تفاعلا على الإنترنت
أثارت التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، ورده على ما أثير حول إرسال مقاتلين من حزب الله للقتال بأوكرانيا، تفاعلا واسعا على... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T07:22+0000
2022-03-19T07:22+0000
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وكان نصر الله، قد نفى مساء الجمعة، ما تردد عن إرسال مقاتلين وخبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا.وقال نصر الله، في تصريحات نقلتها قناة الميادين، إنه "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب".وطالب الدولة اللبنانية والحكومة بتشكيل هيئة طوارئ لأن تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان والمنطقة.وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض وغاضب.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي

رد نصر الله على سؤال حول إرسال قوات للقتال في أوكرانيا يثير تفاعلا على الإنترنت

07:22 GMT 19.03.2022
© AFP 2022 / -الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© AFP 2022 / -
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أثارت التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، ورده على ما أثير حول إرسال مقاتلين من حزب الله للقتال بأوكرانيا، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان نصر الله، قد نفى مساء الجمعة، ما تردد عن إرسال مقاتلين وخبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا.
وقال نصر الله، في تصريحات نقلتها قناة الميادين، إنه "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب".
وطالب الدولة اللبنانية والحكومة بتشكيل هيئة طوارئ لأن تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان والمنطقة.
وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض وغاضب.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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