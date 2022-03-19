رد نصر الله على سؤال حول إرسال قوات للقتال في أوكرانيا يثير تفاعلا على الإنترنت
© AFP 2022 / -الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
© AFP 2022 / -
أثارت التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، ورده على ما أثير حول إرسال مقاتلين من حزب الله للقتال بأوكرانيا، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان نصر الله، قد نفى مساء الجمعة، ما تردد عن إرسال مقاتلين وخبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن #نصرالله يطالب بتشكيل هيئة طوارئ في لبنان بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وينفي ما تردد في وسائل إعلام عربية عن إرسال مقاتلين أو خبراء للقتال إلى جانب القوات الروسية pic.twitter.com/hwafMOZejZ— jamal cheaib (@JamalCheaib) March 18, 2022
وقال نصر الله، في تصريحات نقلتها قناة الميادين، إنه "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب".
وطالب الدولة اللبنانية والحكومة بتشكيل هيئة طوارئ لأن تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان والمنطقة.
السيد نصرالله: لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى اوكرانيا أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب! pic.twitter.com/lRvyP4hGhv— د. عبدالحميد عباس دشتي ✌️ (@adashtimp) March 19, 2022
وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض وغاضب.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
حسن نصرالله ترك حدوده مع إسرائيل وذهب للبحث عن طريق القدس في اوكرانيا— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) March 18, 2022
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.