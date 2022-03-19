https://arabic.sputniknews.com/20220319/رد-نصر-الله-على-سؤال-حول-إرسال-قوات-للقتال-في-أوكرانيا-يثير-تفاعلا-على-الإنترنت-1060083827.html

رد نصر الله على سؤال حول إرسال قوات للقتال في أوكرانيا يثير تفاعلا على الإنترنت

رد نصر الله على سؤال حول إرسال قوات للقتال في أوكرانيا يثير تفاعلا على الإنترنت

أثارت التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، ورده على ما أثير حول إرسال مقاتلين من حزب الله للقتال بأوكرانيا، تفاعلا واسعا على... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T07:22+0000

2022-03-19T07:22+0000

2022-03-19T07:22+0000

لبنان

أخبار حزب الله

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وكان نصر الله، قد نفى مساء الجمعة، ما تردد عن إرسال مقاتلين وخبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا.وقال نصر الله، في تصريحات نقلتها قناة الميادين، إنه "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب".وطالب الدولة اللبنانية والحكومة بتشكيل هيئة طوارئ لأن تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان والمنطقة.وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض وغاضب.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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