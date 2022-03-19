رومانيا والعراق يبحثان التعاون في مجالات عدة أبرزها العسكرية
© Photo / Iraqi Security Cellفرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021
© Photo / Iraqi Security Cell
أعرب السفير الروماني في بغداد، رادو أوكتافيان دوبرى، اليوم السبت، عن توجه لإبرام اتفاقيات عسكرية بين العراق ورومانيا.
وصرح دوبرى لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن"رومانيا لها باع طويل بالتعاون مع العراق على جميع الأصعدة منذ عام 1950".
وأشار إلى أن "رومانيا تركز على الجانب الأمني والدفاعي ولكن ذلك لا يمنع التركيز على الجوانب الأخرى، كالاقتصادية والثقافية والرياضية ".
ونوه أوكتافيان إلى أن "رومانيا لديها العديد من مذكرات التسليح مع العراق في السنوات الماضية، ونطمح بأن يكون التعاون أفضل خصوصاً ونحن نرى أن التعاون بحاجة الى تطوير وبمساحة أوسع".
وأضاف: " تحدثنا كثيراً مع الجانب العراقي عن التعاون، وخصوصاً في مجال الدفاع، ومن بينها استضافة دورات للضباط العراقيين واخرى متخصصة لوزارة الدفاع".
وأكد أن " هناك اتفاقات أولية مع الجانب العراقي تخص الجانب العسكري وحماية المعلومات السرية وكذلك مذكرة تفاهم حول التعليم العسكري".
وبخصوص التعاون في المجال الاقتصادي، أكد السفير الروماني أن "بلاده لديها بعض الشركات العاملة في العراق في مجال البترول والطاقة الكهربائية والبنى التحتية".
وأضاف: " تحدثنا كثيراً مع الجانب العراقي عن التعاون، وخصوصاً في مجال الدفاع، ومن بينها استضافة دورات للضباط العراقيين واخرى متخصصة لوزارة الدفاع".
وأكد أن " هناك اتفاقات أولية مع الجانب العراقي تخص الجانب العسكري وحماية المعلومات السرية وكذلك مذكرة تفاهم حول التعليم العسكري".
وبخصوص التعاون في المجال الاقتصادي، أكد السفير الروماني أن "بلاده لديها بعض الشركات العاملة في العراق في مجال البترول والطاقة الكهربائية والبنى التحتية".
وأشار إلى "وجود العراقيين بشكل جيد في رومانيا، ومنهم من يقيم قرابة الـ30 عاماً وأكثر، وهذا المجتمع من الممكن أن يساعد في تطوير العلاقات الاقتصادية ".