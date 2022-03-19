https://arabic.sputniknews.com/20220319/ريال-مدريد-يعلن-غياب-مهاجمه-كريم-بنزيمة-عن-مباراة-الكلاسيكو-أمام-برشلونة-1060101444.html
ريال مدريد يعلن غياب مهاجمه كريم بنزيمة عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة
ريال مدريد يعلن غياب مهاجمه كريم بنزيمة عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة
أعلن ريال مدريد، اليوم السبت، عن غياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة عن مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني ضد الغريم التقليدي برشلونة، غدا الأحد، إثر الإصابة التي تعرض... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T14:35+0000
2022-03-19T14:35+0000
2022-03-19T14:35+0000
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
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وقال المدير الفني للفريق الملكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عشية المباراة، إن "كريم بنزيمة لن يشارك في المباراة أمام برشلونة، لعدم تعافيه من إصابة في ربلة ساقه اليسرى"، مضيفا أن "الظهير الفرنسي فرلان مندي لا يستطيع اللعب أيضا".وتعرض كريم بنزيمة للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد ريال مايوركا في الدوري المحلي، الاثنين الماضي، عندما سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 87.ويشكل غياب بنزيمة ضربة قوية للمتصدر ريال مدريد، لأنه يتألق بشكل لافت هذا الموسم، إذ سجل 22 هدفا في الدوري المحلي يتصدر بها ترتيب الهدافين.كما ساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة ضد باريس سان جرمان الفرنسي، التي انتهت بفوزه 3-1 في إياب ثمن النهائي.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/صحيفة-مبابي-يوقع-عقدا-مع-ريال-مدريد-الجمعة-المقبلة-ويحصل-على-مكافأة-خيالية-1059801471.html
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أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني
ريال مدريد يعلن غياب مهاجمه كريم بنزيمة عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة
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أعلن ريال مدريد، اليوم السبت، عن غياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة عن مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني ضد الغريم التقليدي برشلونة، غدا الأحد، إثر الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.
وقال المدير الفني للفريق الملكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عشية المباراة
، إن "كريم بنزيمة لن يشارك في المباراة أمام برشلونة، لعدم تعافيه من إصابة في ربلة ساقه اليسرى"، مضيفا أن "الظهير الفرنسي فرلان مندي لا يستطيع اللعب أيضا".
وتعرض كريم بنزيمة
للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد ريال مايوركا في الدوري المحلي، الاثنين الماضي، عندما سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 87.
ويشكل غياب بنزيمة ضربة قوية للمتصدر ريال مدريد، لأنه يتألق بشكل لافت هذا الموسم، إذ سجل 22 هدفا في الدوري المحلي يتصدر بها ترتيب الهدافين.
كما ساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي
من دوري أبطال أوروبا، بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة ضد باريس سان جرمان الفرنسي، التي انتهت بفوزه 3-1 في إياب ثمن النهائي.