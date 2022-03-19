https://arabic.sputniknews.com/20220319/زلزال-بقوة-55-درجة-يضرب-شمال-الجزائر-1060089954.html
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال الجزائر
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال الجزائر
قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا شدته 5.5 درجة ضرب شمال الجزائر، اليوم السبت. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T10:43+0000
2022-03-19T10:43+0000
2022-03-19T10:43+0000
الجزائر
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ونقلت رويترز عن المركز قوله بأن الزلزال الذي ضرب شمال الجزائر وقع على عمق عشرة كيلومترات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وكانت الجزائر قد شهدت هزتين أرضيتين خلال 24 ساعة في أكتوبر/تشرين الأول، في ولايتي عين الدفلى وميلة.وقال المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، إنه تم تسجيل هزة أرضية، في الساعة السادسة و15 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، بحسب صحيفة "الشروق".وأوضح المركز أن قوة الهزة بلغت 3.6 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزها يقع على مسافة كيلومتر واحد شمال غرب عين البنيان، في ولاية عين الدفلى، كما تم تسجيل هزة أرضية أخرى، في الليلة السابقة في الساعة العاشرة و19 دقيقة (بالتوقيت المحلي).وقال المركز إن قوتها بلغت 3.0 درجات على مقياس ريختر، إن مركزها يقع على مسافة كيلومتر جنوب غرب حمالة، في ولاية ميلة.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال الجزائر
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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا شدته 5.5 درجة ضرب شمال الجزائر، اليوم السبت.
ونقلت رويترز عن المركز قوله بأن الزلزال الذي ضرب شمال الجزائر وقع على عمق عشرة كيلومترات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكانت الجزائر قد شهدت هزتين أرضيتين خلال 24 ساعة
في أكتوبر/تشرين الأول، في ولايتي عين الدفلى وميلة.
وقال المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، إنه تم تسجيل هزة أرضية، في الساعة السادسة و15 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، بحسب صحيفة "الشروق"
.
وأوضح المركز أن قوة الهزة بلغت 3.6 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزها يقع على مسافة كيلومتر واحد شمال غرب عين البنيان، في ولاية عين الدفلى، كما تم تسجيل هزة أرضية
أخرى، في الليلة السابقة في الساعة العاشرة و19 دقيقة (بالتوقيت المحلي).
وقال المركز إن قوتها بلغت 3.0 درجات على مقياس ريختر، إن مركزها يقع على مسافة كيلومتر جنوب غرب حمالة، في ولاية ميلة.