https://arabic.sputniknews.com/20220319/زلزال-قوي-يضرب-جنوبي-إيران-1060108276.html
زلزال قوي يضرب جنوبي إيران
زلزال قوي يضرب جنوبي إيران
أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم السبت، بأن زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، ضرب مدينة داراب، جنوبي البلاد. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T16:40+0000
2022-03-19T16:40+0000
2022-03-19T16:40+0000
إيران
زلزال إيران
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن حسين درويشي، مدير جمعية الهلال الأحمر بمحافظة فارس جنوبي إيران، أنه لم يسجل حتى الآن أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات.وأكد حسين درويشي إيفاد فريقين إلى موقع الزلزال من أجل تقييم آثار هذا الحادث، معربا عن ارتياحه من أن تقارير فريقي التقييم لم تسجل حتى اللحظة، أي أضرار إثر الزلزال في مدينة داراب.وأضاف المسؤول الإيراني أن التقارير التفصيلية سيتم الإعلان عنها بعد استكمال عملية التقييم لموقع الزلزال.والزلزال الذي جاء بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، كان على عمق 16 كم من سطح الأرض، هزّ منطقة "دورجي" بمدينة داراب، عند الساعة الثالثة و55 دقيقة من عصر اليوم السبت.ويذكر أن مدينة داراب تقع على بعد 253 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس الجنوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/إيران-تتعرض-لهزة-أرضية-قوية-1060004581.html
إيران
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إيران, زلزال إيران, أخبار العالم الآن
زلزال قوي يضرب جنوبي إيران
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم السبت، بأن زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، ضرب مدينة داراب، جنوبي البلاد.
ونقلت وكالة إرنا
، مساء اليوم السبت، عن حسين درويشي، مدير جمعية الهلال الأحمر بمحافظة فارس جنوبي إيران، أنه لم يسجل حتى الآن أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات.
وأكد حسين درويشي إيفاد فريقين إلى موقع الزلزال
من أجل تقييم آثار هذا الحادث، معربا عن ارتياحه من أن تقارير فريقي التقييم لم تسجل حتى اللحظة، أي أضرار إثر الزلزال في مدينة داراب.
وأضاف المسؤول الإيراني أن التقارير التفصيلية سيتم الإعلان عنها بعد استكمال عملية التقييم لموقع الزلزال.
والزلزال الذي جاء بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، كان على عمق 16 كم من سطح الأرض، هزّ منطقة "دورجي" بمدينة داراب، عند الساعة الثالثة و55 دقيقة من عصر اليوم السبت
.
ويذكر أن مدينة داراب تقع على بعد 253 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس الجنوبية.